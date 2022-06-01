"Газпром" припинив поставку газу Данії та німецькій Shell Energy за відмову платити в рублях

Усе більше компаній і країн відмовляються платити Росії за енергоносії рублями. Тож у країні-агресорці не придумують нічого кращого, ніж просто припиняти поставки.

Так, компанія "Газпром" ухвалила чергове рішення. Воно передбачає зупинення поставки блакитного палива до Данії, а також Shell Energy Europe Limited, що в Німеччині. Мовляв, нема розрахунку в рублях – нема газу.

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Країна-агресорка не отримала платіж, тож закрутила вентиль

Відповідно, газ відсьогодні – 1 червня – не постачатимуть компанії Orsted Salg & Service A/S, що в Данії. Як зауважують у "Газпромі", вони мали б отримати до кінця 31 травня кошти у валюті країни-агресорки, як це передбачає закон, підписаний Володимиром Путіним ще 31 березня 2022 року.

Нагадаємо, що вінЇх країна, яка 24 лютого оголосила війну проти України, шантажем змушує платити за блакитне паливо у рублях. Але щось цей шантаж працює кепсько.

Зауважимо, що торік Orsted Salg & Service отримала від "Газпром експорт" 1,97 мільярда кубічних метрів газу. Як зазначають у компанії, це 2/3 загального споживання державою блакитного палива.

Що ж стосується Shell Energy Europe Limited, то її спіткала така ж доля. Платіж не здійснили, тож більше російського газу постачати не будуть. Зазначимо, що від країни-агресорки компанія отримувала 1,2 мільярда кубічних метрів газу щорічно.

Напередодні Данія і Нідерланди відмовилися платити рублями

Нагадаємо, що на днях стало відомо, що як у Данії, так і в Нідерландах висловили жорстку позицію стосовно розрахунку за російський газ.

Представники обох країн зазначили, що платити будуть лише тією валютою, яка вказана у договорі. Натомість шантаж з боку країни-агресорки вважають юридично не обґрунтованим.

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