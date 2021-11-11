У "Газпромі" говорять про збільшення поставок до ЄС, але факти кажуть про інше. Про це розповів гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

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Відновили контрактні обсяги

За словами Макогона, обсяг щоденного транзиту через Україну просто повернувся до контрактних обсягів. Тепер він сягає 109 мільйонів кубометрів після зниження до майже до 57 мільйонів на початку листопада.

Додаткових обсягів немає

Гендиректор наголосив, ніяких додаткових обсягів, що перевищують транзитний контракт, "Газпром" не забронював.

До слова, рік тому "Газпром" прокачував 178,4 мільйона кубометрів газу на день. У 2019 році ця цифра збільшилась до 277,3 мільйона кубометрів.

Україна готова до збільшення транзиту

Макогон зазначив, що Україна готова транзитувати до 250 мільйонів кубометрів на добу. Це у 2,5 раза перевищує наявний транзит.

Зверніть увагу! "Газпром" обіцяв з 8 листопада наростити поставки газу в Європу. Цього не зробили. Тоді ціни на блакитне паливо в ЄС повернулися до 990 доларів за тисячу кубів.

Текст поста Сергія Макогона:

Газпром рапортує про збільшення постачання до ЄС, але факти кажуть про інше. Обсяг щоденного транзиту через Україну просто повернувся до контрактних обсягів у 109 мільйонів кубометрів після зниження до майже 57 мільйонів кубометрів у перші дні листопада.

Ніяких додаткових обсягів, що перевищують транзитний контракт, Газпром не забронював. Тому про збільшення постачання до ЄС через Україну не варто.

Нагадаю, що транзит в цей день у 2020 році був 178,4 мільйона кубометрів, а у 2019 році – 277,3 мільйона на добу.

Україна наразі готова транзитувати до 250 мільйонів кубометрів на добу, що у 2,5 раза перевищує наявний транзит.