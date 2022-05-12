Річ у тім, що в списку є власники ділянок газопроводу "Ямал – Європа", наприклад, польська компанія EuRoPol GAZ S.A. Перелік компаній опублікували на офіційних сайтах російських державних органів.

Важливо Україна зупиняє транзит третини газу до Європи через дії окупантів

Зауважимо, що газопровід "Ямал – Європа" ввели в експлуатацію у 1999 році з метою обходу України. Він проходить через територію Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини.

Що відомо про російські контрсанкції

Після повномасштабного нападу Росії на Україну весь цивілізований світ застосував проти агресора потужні санкції. Наприклад, ЄС вже вів 5 пакетів обмежень і підготував 6, який включає повне ембарго на російську нафту та газ.

Через це Путін 3 травня підписав указ про застосування відповідних спеціальних економічних заходів у зв'язку з "недружніми діями" деяких іноземних держав та організацій. Таким чином Росія наклала так звані контрсанкції.

З компаніями, які потрапили в перелік, заборонено укладати будь-які угоди, здійснювати фінансові операції, також експортувати їм або для них сировину та продукцію, вироблену в Росії.

Україна зупиняє транзит третини газу до Європи

Україна 10 травня повідомила, що наразі не може здійснювати транзит майже третини газу з Росії до Європи. Станції перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, припинили транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков". Транзит через останню сягав до 32,6 мільйона кубометрів газу на добу, тобто масштаби зупинки серйозні.

Однак свої транзитні зобов'язання перед Європою ми виконуватимемо в повному обсязі. Наприклад, газ постачатимуть через станцію "Суджа", яка розташована на підконтрольній території – у Сумській області.

До речі, "Нафтогаз" повідомив, що Україна може знову звернутись до арбітражу, якщо "Газпром" відмовиться виконувати свої зобов'язання.

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