Про бронювання "Газпромом" потужностей для прокачування газу свідчать дані платформ RBP та GSA Platform.

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"Газпром" не замовив додатковий транзит через Україну

Оператор ГТС України 20 грудня запропонував на аукціоні транзитні потужності на січень обсягом

до 9,8 мільйона кубометрів на добу через газорозподільну станцію "Суджа",

до 5,2 мільйона кубометрів – через станцію "Збереження".

Однак російський "Газпром" не скористався пропозицією, відмовившись замовляти додаткові потужності для здійснення транзиту газу територією України у січні 2022 року.

Росія забронювала потужності для транзиту через Польщу

Компанія "Газпром" забронювала на січень лише 21,6% запропонованих потужностей з прокачування газу трубопроводом Ямал – Європа через Польщу.

На аукціоні запропонували обсяги в 89,1 мільйона кубометрів на добу, однак попит виник лише на 19,28 мільйона кубометрів.

До слова, у грудні "Газпром" щодобово бронював потужності з прокачування газу через Польщу. Однак з 17 грудня російський холдинг почав знижувати транзит ресурсу цим шляхом.

Транзит газу через Україну: коротко

"Газпром" на 2021 рік укладав довгострокове бронювання українських потужностей – обсяг сягав 40 мільярдів кубометрів.

Однак від початку 2021 року російська компанія тричі зменшувала обсяги транзиту газотранспортною системою України. Президент Росії Володимир Путін заявив, нібито "Газпрому" невигідно нарощувати транзит газу до Європи через українську територію, бо є дешевші маршрути.

Про новий контракт щодо транзиту газу через Україну в Кремлі наразі не говорять.

Водночас у Києві зацікавлені у ньому. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче продовжити контракт на транзит на 15 років.

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