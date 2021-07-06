Таким чином "Газпром" відмовився збільшити транзит газу через Україну на 9,8 мільйона кубометрів на добу. Зауважимо, що наразі Росія використовує 40 мільярдів кубометрів українських потужностей на рік, тобто 109 мільйонів кубометрів на добу.

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Водночас польська компанія Gas System виставила потужності газопроводу "Ямал – Європа" у 79 мільйонів кубометрів на добу.

Зверніть увагу! Спочатку Оператор газотранспортної системи України виставляв на аукціон 15 мільйонів кубометрів на добу, але потім пропозиція скоротилася до 9,8 мільйона кубів.

Приблизно місяць тому "Газпром" заявив, що бронюватиме додаткові потужності, виходячи зі своїх потреб. Водночас вони цікавилися бронюванням потужностей на короткий строк, до прикладу, на квартал.

Раніше "Газпром" відмовився бронювати на липень додаткову транзитну потужність України. Через це ціни на найбільшому європейському хабі TTF різко підскочили. Загалом ціна природного газу на найбільшому європейському хабі TTF перевищила 400 доларів за тисячу кубометрів.