"Газпром" не забронював додаткові потужності України для транзиту газу: ціна різко зросла

Російська компанія "Газпром" знову відмовилася бронювати на липень додаткову транзитну потужність України. Через це ціни на найбільшому європейському хабі TTF різко підскочили.

Згідно з даними біржі, ціни підскочили одразу до 410 доларів за тисячу кубометрів.

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Що відомо про рішення "Газпрому"

Варто пояснити, що у російської компанії діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 мільярдів кубічних метрів, тобто 109 мільйонів кубометрів на добу.

Ще 15 мільйонів кубометрів твердих потужностей "Газпром" забронював на аукціоні 21 червня. Відтак загальна кількість склала 124 мільйонів кубометрів на добу. Тобто якраз стільки, скільки потрібно російській компанії для задоволення всіх потреб.

Потрібні додаткові потужності

Однак у липні 2021 року заплановані ремонти на головних експортних магістралях концерну:

"Північний потік";

"Ямал – Європа".

Саме тому було б логічним придбати в України додаткові потужності для транзиту газу. Але "Газпром" цього не зробив.

Ціни різко підскочили

Загалом ціна природного газу на найбільшому європейському хабі TTF перевищила 400 доларів за тисячу кубометрів.

"Газпром" і раніше відмовлявся від бронювання перериваних потужностей, які "Оператор газотранспортної системи України" виставляв на аукціони.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язаний з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.