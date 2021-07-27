"Газпром" знову не забронював додаткові потужності України для транзиту газу
Джерело:Інтерфакс-Україна
Російська компанія "Газпром" вчергове відмовилася бронювати додаткову потужність для транзиту газу через Україну на серпень. Відтак частина потужностей української ГТС виявилася незатребуваною.
Зауважимо, що "Газпром" у 2021 році не бронював додаткові переривні потужності, попри ремонт на головних експортних магістралях концерну.
Важливо Вітренко сподівається на бронювання потужностей ГТС України європейськими компаніями
Варто пояснити, що між російським "Газпромом" та Україною діє договір на бронювання українських потужностей в обсязі 109 мільйонів кубометрів на добу. 19 липня компанія забронювала 15 мільйонів кубометрів твердих потужностей. Тобто "Газпром" використовував всі заброньовані потужності.
Якщо аукціон на тверді потужності проходить зі 100% реалізацією, можуть бути організовані торги на переривачі потужності. Однак російська компанія відмовилася.
"Газпром" останнім часом на аукціонах з бронювання додаткових потужностей повністю викуповує пропоновані Києвом тверді потужності, але жодного разу не бронював перериваючі потужності.
Які це може мати наслідки
- Баланс газового ринку Європи стає все більш напруженим через невластиву закономірність падіння поставок зрідженого природнього газу. А через планові ремонти знижуються і поставки трубопровідного газу.
- Як наслідок – закачування до підземних сховищ перебувають на мінімальних значеннях, що вже не залишає сумнівів в тому, що нову зиму Європа зустріне з напівпорожніми підземними сховищами газу.