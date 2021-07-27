"Газпром" знову не забронював додаткові потужності України для транзиту газу

Російська компанія "Газпром" вчергове відмовилася бронювати додаткову потужність для транзиту газу через Україну на серпень. Відтак частина потужностей української ГТС виявилася незатребуваною.

Зауважимо, що "Газпром" у 2021 році не бронював додаткові переривні потужності, попри ремонт на головних експортних магістралях концерну.

Важливо Вітренко сподівається на бронювання потужностей ГТС України європейськими компаніями

Варто пояснити, що між російським "Газпромом" та Україною діє договір на бронювання українських потужностей в обсязі 109 мільйонів кубометрів на добу. 19 липня компанія забронювала 15 мільйонів кубометрів твердих потужностей. Тобто "Газпром" використовував всі заброньовані потужності.

Якщо аукціон на тверді потужності проходить зі 100% реалізацією, можуть бути організовані торги на переривачі потужності. Однак російська компанія відмовилася.

"Газпром" останнім часом на аукціонах з бронювання додаткових потужностей повністю викуповує пропоновані Києвом тверді потужності, але жодного разу не бронював перериваючі потужності.

Які це може мати наслідки