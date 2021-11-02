Газпром не бронював додаткові транзитні потужності через Україну, – результати аукціонів

Російський "Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну та Польщу на перший квартал 2022 року.

Про це свідчать результати аукціонів бронювання на платформах GSA Platform та RBP.

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Зазначається, що компанія надає перевагу місячним контрактам, а не довгостроковим.

Лібералізація європейського газового ринку призвела до відмови від довгострокових договорів на транзит. Як наслідок – відправники вантажу можуть бронювати тільки той обсяг потужностей, який їм потрібен, і на той час, коли буде необхідно,

– пише агентство.

Ситуація довкола російського газу: що відомо

Угорщина та Росія 27 вересня підписали контракт щодо постачання газу на 15 років – щорічно угорська сторона отримуватиме 4,5 мільярда кубометрів блакитного палива.

Путін 6 жовтня заявив, що "нарощувати транзит газу до Європи через українську територію "Газпрому" невигідно".

Вже 1 жовтня Росія почала транспортування газу до Угорщини, оминаючи Україну.