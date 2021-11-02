Газпром не бронював додаткові транзитні потужності через Україну, – результати аукціонів

2 листопада 2021 , 16:42
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Джерело:

"Інтерфакс-Україна"

Російський "Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну та Польщу на перший квартал 2022 року.

Про це свідчать результати аукціонів бронювання на платформах GSA Platform та RBP.

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Зазначається, що компанія надає перевагу місячним контрактам, а не довгостроковим.

Лібералізація європейського газового ринку призвела до відмови від довгострокових договорів на транзит. Як наслідок – відправники вантажу можуть бронювати тільки той обсяг потужностей, який їм потрібен, і на той час, коли буде необхідно,
– пише агентство.

Зверніть увагу! Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що "Газпром" з 1 листопада зменшив транзит газу територією України на третину – до 57 млн кубометрів на добу.

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Автор: Олег Васьків