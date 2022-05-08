"Газпром" намагається переконати клієнтів у Європі, що вони можуть співпрацювати: що з санкціями

Російська компанія "Газпром" намагається переконати клієнтів у Європі, що вони можуть продовжувати купувати російський газ. Російський монополіст розіслав спеціальні листи.

"Газпром" намагається переконати європейський клієнтів, що вони можуть платити за російський газ, при цьому не порушуючи санкції. Можливо, це свідчить про те, що держава-агресорка прагне зберегти постачання свого газу за кордон.

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"Газпром" звернувся до європейських клієнтів

Європейські компанії намагаються з'ясувати, як вони можуть продовжувати купувати російський газ після того, як офіційна Москва висунула вимогу робити відповідні платежі у рублях. Водночас Європейська комісія заявила, що такий крок є нічим іншим як порушення санкцій проти Росії, яка 24 лютого 2022 року напала на Україну.

Російська компанія відрізала Болгарію та Польщу від постачання газу. Пізніше у "Газпромі" повідомили, що припиняють постачання ресурсу, оскільки ці країни відмовились платити їм у рублях. Крім того, для інших країн у травні наближається крайня межа для проведення оплати за російський газ.

У листі, який побачили журналісти видання Bloomberg, компанія "Газпром" повідомляє клієнтам з Європи, що новий наказ Кремля датований 4 травнем, так би мовити "роз'яснює процедуру" першого указу про оплату за газ у рублях.

Наразі не можна сказати, чи зможе "нове розпорядження" розвіяти побоювання Європейського Союзу, який раніше заявляв, що створення рахунків у рублях та співпраця з російським центробанком – це порушення санкцій. ЄС поки що не прокоментував цей крок "Газпрому".

Про це йдеться у листі російського монополіста

"Газпром" повідомляє у листі, що додатковий указ забезпечує прозорість руху грошових надходжень від іноземних покупців та виключає можливість залучення до розрахунків "третіх сторін". Процедура також передбачає уникнення співпраці з російським центральним банком, який потрапив під санкції.

Також додають, що у новому розпорядженні йдеться про те, що іноземна валюта, отримана від іноземних покупців, буде конвертована у рублі через рахунки у Національному розрахунковому центрі Росії.

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