"Газпром" намагається переконати європейський клієнтів, що вони можуть платити за російський газ, при цьому не порушуючи санкції. Можливо, це свідчить про те, що держава-агресорка прагне зберегти постачання свого газу за кордон.

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"Газпром" звернувся до європейських клієнтів

Європейські компанії намагаються з'ясувати, як вони можуть продовжувати купувати російський газ після того, як офіційна Москва висунула вимогу робити відповідні платежі у рублях. Водночас Європейська комісія заявила, що такий крок є нічим іншим як порушення санкцій проти Росії, яка 24 лютого 2022 року напала на Україну.

Російська компанія відрізала Болгарію та Польщу від постачання газу. Пізніше у "Газпромі" повідомили, що припиняють постачання ресурсу, оскільки ці країни відмовились платити їм у рублях. Крім того, для інших країн у травні наближається крайня межа для проведення оплати за російський газ.

У листі, який побачили журналісти видання Bloomberg, компанія "Газпром" повідомляє клієнтам з Європи, що новий наказ Кремля датований 4 травнем, так би мовити "роз'яснює процедуру" першого указу про оплату за газ у рублях.

Наразі не можна сказати, чи зможе "нове розпорядження" розвіяти побоювання Європейського Союзу, який раніше заявляв, що створення рахунків у рублях та співпраця з російським центробанком – це порушення санкцій. ЄС поки що не прокоментував цей крок "Газпрому".

Про це йдеться у листі російського монополіста

"Газпром" повідомляє у листі, що додатковий указ забезпечує прозорість руху грошових надходжень від іноземних покупців та виключає можливість залучення до розрахунків "третіх сторін". Процедура також передбачає уникнення співпраці з російським центральним банком, який потрапив під санкції.

Також додають, що у новому розпорядженні йдеться про те, що іноземна валюта, отримана від іноземних покупців, буде конвертована у рублі через рахунки у Національному розрахунковому центрі Росії.

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