Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. За його словами, зупинка транзиту газу до Угорщини є демонстрацією того, що відбудеться після запуску "Північного потоку-2", якщо Кремль не допустить до транспортування через Україну третю сторону.
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"Газпром" має таке право за контрактом – не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але при цьому оплачувати ці потужності (принцип "качай або плати"), – заявив голова "Нафтогазу".
Росія використовує газ як зброю
Як він зауважив, українська сторона попереджала партнерів у США та Німеччині, що припинення фізичного транзиту через нашу державу створить велику загрозу як для України, так і для Європи.
Вітренко наголосив, що Росія робить це навмисно. Такі дії держави-агресорки є очевидним використанням газу як зброї.
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За словами глави "Нафтогазу", у спільній заяві США та Німеччини зазначено, що у разі використання Росією газу як зброї, має бути відповідна реакція.
Зважаючи на це, українська сторона тепер чекає на введення санкцій на оператора "Північного потоку-2".
Угода Росії та Угорщини: що відомо
- Угорщина та Росія 27 вересня підписали у Будапешті довгостроковий контракт на постачання газу. Однак це відбуватиметься в обхід України.
- Угорська сторона отримуватиме щорічно 4,5 мільярда кубометрів газу.
- Міністерство закордонних справ України відреагувало на підписання контракту. Його назвали політичним та економічно необґрунтованим рішенням, яке ухвалили на догоду Кремлю.
- Офіційний Будапешт розкритикував звинувачення України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив державу у втручанні у їхні внутрішні справи.
- Вже 1 жовтня Росія почала транспортувати газ до Угорщини. Водночас український оператор ГТС перестав доставляти туди блакитне паливо.
Повний текст публікації Юрія Вітренка у фейсбуці:
"Газпром" припинив транзит газу через Україну до Угорщини.
І це не дивлячись на заброньовані потужності для транзиту. "Газпром" має таке право за контрактом – не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але при цьому оплачувати ці потужності (принцип "качай або плати").
Це наявна демонстрація того, що станеться після запуску "Північного потоку-2", якщо до того часу Кремль не розблокує доступ до транзиту через Україну для "третіх осіб". Наприклад, щоб європейські покупці газу від "Газпрому" могли отримувати газ на кордоні Україна-РФ і щоб вони могли самі обирати маршрут транзиту з Росії до Європи.
Ми публічно й непублічно попереджали наших партнерів в Німеччині та США, що так може статися й що припинення фізичного транзиту через Україну створить величезні загрози для України та для Європи. Кремль це робить навмисно. Це навіть не брязкання зброєю, а очевидне використання газу як зброї.
У спільній заяві США та Німеччини зазначено, що у разі використання Кремлем газу як зброї, має бути відповідна реакція. Чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію "Газпрому", оператора "Північного потоку-2".
Чим раніше це станеться, тим краще, оскільки відсутність дієвих санкцій вже створила очікування з боку "Газпрому", що йому насправді дозволено продовжувати використовувати газ як зброю проти України та інших країн, й що йому дозволять використовувати "Північний потік-2" навіть без дотримання європейських правил.
Якби таких очікувань не було, то "Газпром" би не зменшував обсяги транзиту через Україну, у порівнянні з минулим роком (вони розуміли, що США через санкції не дадуть їм можливість запустити "Північний потік-2" у 2020 році).
P.S. Україна десятиліттями забезпечувала надійний транзит газу, а іноді навіть експорт до Угорщини. Без цього транзиту Угорщині було б дуже складно. Ми у повній відповідності до європейських правил створили "гарантовані потужності" (firm capacity) для транспортування газу з України до Угорщини. А ось гарантованих потужностей для транспортування газу з Угорщини до України угорська сторона так і не створила. Тобто Угорщина може гарантовано отримувати газ з України, а ми з Угорщини – ні. Ось така "одностороння" європейська інтеграція поки у нас з Угорщиною.
P.P.S. Можуть запитати, чому я домовився і підписав такий "поганий" транзитний контракт? Тому що альтернативою, і це у найкращому випадку, вже після всіх переговорів на політичному рівні, було працювати на умовах "Газпрому", як в старому контракті в інтерпретації "Газпрому", тобто взагалі без гарантії навіть оплати за заброньовані потужності (ми забезпечуємо потужність, а вони качають скільки хочуть і оплачують тільки фактичні обсяги прокачки). І доступ третіх сторін був би технічно неможливими. І ще тариф був би меншим.