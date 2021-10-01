Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. За його словами, зупинка транзиту газу до Угорщини є демонстрацією того, що відбудеться після запуску "Північного потоку-2", якщо Кремль не допустить до транспортування через Україну третю сторону.

До теми "Газпром" почав постачати газ Угорщині в обхід України

"Газпром" має таке право за контрактом – не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але при цьому оплачувати ці потужності (принцип "качай або плати"), – заявив голова "Нафтогазу".

Росія використовує газ як зброю

Як він зауважив, українська сторона попереджала партнерів у США та Німеччині, що припинення фізичного транзиту через нашу державу створить велику загрозу як для України, так і для Європи.

Вітренко наголосив, що Росія робить це навмисно. Такі дії держави-агресорки є очевидним використанням газу як зброї.

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За словами глави "Нафтогазу", у спільній заяві США та Німеччини зазначено, що у разі використання Росією газу як зброї, має бути відповідна реакція.

Зважаючи на це, українська сторона тепер чекає на введення санкцій на оператора "Північного потоку-2".

Угода Росії та Угорщини: що відомо

Угорщина та Росія 27 вересня підписали у Будапешті довгостроковий контракт на постачання газу. Однак це відбуватиметься в обхід України.

Угорська сторона отримуватиме щорічно 4,5 мільярда кубометрів газу.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на підписання контракту. Його назвали політичним та економічно необґрунтованим рішенням, яке ухвалили на догоду Кремлю.

Офіційний Будапешт розкритикував звинувачення України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив державу у втручанні у їхні внутрішні справи.

Вже 1 жовтня Росія почала транспортувати газ до Угорщини. Водночас український оператор ГТС перестав доставляти туди блакитне паливо.

Повний текст публікації Юрія Вітренка у фейсбуці:

"Газпром" припинив транзит газу через Україну до Угорщини.

І це не дивлячись на заброньовані потужності для транзиту. "Газпром" має таке право за контрактом – не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але при цьому оплачувати ці потужності (принцип "качай або плати").

Це наявна демонстрація того, що станеться після запуску "Північного потоку-2", якщо до того часу Кремль не розблокує доступ до транзиту через Україну для "третіх осіб". Наприклад, щоб європейські покупці газу від "Газпрому" могли отримувати газ на кордоні Україна-РФ і щоб вони могли самі обирати маршрут транзиту з Росії до Європи.

Ми публічно й непублічно попереджали наших партнерів в Німеччині та США, що так може статися й що припинення фізичного транзиту через Україну створить величезні загрози для України та для Європи. Кремль це робить навмисно. Це навіть не брязкання зброєю, а очевидне використання газу як зброї.

У спільній заяві США та Німеччини зазначено, що у разі використання Кремлем газу як зброї, має бути відповідна реакція. Чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію "Газпрому", оператора "Північного потоку-2".

Чим раніше це станеться, тим краще, оскільки відсутність дієвих санкцій вже створила очікування з боку "Газпрому", що йому насправді дозволено продовжувати використовувати газ як зброю проти України та інших країн, й що йому дозволять використовувати "Північний потік-2" навіть без дотримання європейських правил.

Якби таких очікувань не було, то "Газпром" би не зменшував обсяги транзиту через Україну, у порівнянні з минулим роком (вони розуміли, що США через санкції не дадуть їм можливість запустити "Північний потік-2" у 2020 році).

P.S. Україна десятиліттями забезпечувала надійний транзит газу, а іноді навіть експорт до Угорщини. Без цього транзиту Угорщині було б дуже складно. Ми у повній відповідності до європейських правил створили "гарантовані потужності" (firm capacity) для транспортування газу з України до Угорщини. А ось гарантованих потужностей для транспортування газу з Угорщини до України угорська сторона так і не створила. Тобто Угорщина може гарантовано отримувати газ з України, а ми з Угорщини – ні. Ось така "одностороння" європейська інтеграція поки у нас з Угорщиною.

P.P.S. Можуть запитати, чому я домовився і підписав такий "поганий" транзитний контракт? Тому що альтернативою, і це у найкращому випадку, вже після всіх переговорів на політичному рівні, було працювати на умовах "Газпрому", як в старому контракті в інтерпретації "Газпрому", тобто взагалі без гарантії навіть оплати за заброньовані потужності (ми забезпечуємо потужність, а вони качають скільки хочуть і оплачують тільки фактичні обсяги прокачки). І доступ третіх сторін був би технічно неможливими. І ще тариф був би меншим.