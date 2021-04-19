Російська компанія "Газпром" забронювала усі додаткові транзитні потужності України на травень. А це – 15 мільйонів кубометрів на добу.

Водночас у квітні, березні та лютому "Газпром" викуповував трохи менше – по 14,2 мільйона кубометрів на добу. Про це свідчать дані Regional Booking Platform, які є у розпорядженні Інтерфакс-Україна.

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У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей об'ємом 40 мільярдів кубометрів – це 109 мільйонів кубометрів на добу. Якщо додати ще 15 мільйонів кубометрів на добу додаткових транзитних потужностей, то загалом вийде 124 мільйони кубометрів на добу.

Відтак заброньовані транзитні потужності на травень стали найбільшими за останні місяці 2021 рок. Так,

Скільки газу "Газпром" прокачував через Україну

у січні 2021 року в середньому по 124,51 мільйона кубометрів на добу;

у лютому – 104 мільйони кубометрів на добу;

у березні – 119,5 мільйона кубометрів на добу;

у квітні – 124 мільйони кубометрів на добу.

Що цьому передувало

Наразі Європа різко збільшує споживання газу. Глобальні обсяги постачання зрідженого природнього газу, а також трубопровідного газу з Росії перебувають на максимумі, але це не дає змоги поки що розпочати масове закачування газу до підземних сховищ, щоб підготуватися до майбутньої зими.