"Газпром" купив усю додаткову транзитну потужність України на серпень

Російський "Газпром" забронював усі можливі тверді додаткові транзитні потужності України на серпень 2021 року. Їх обсяг становить 15 мільйонів кубометрів на добу.

Такими є дані результатів місячного аукціону на Regional Booking Platform.

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Російський "Газпром" повернувся до закупівель українського транзиту, попри те, що компанія не бронювала тверді транзитні потужності України на липень. Саме це спричинило підвищення цін на газ минулого місяця.

Оскільки цей аукціон пройшов з повною реалізацією, найближчим часом можуть оголосити додатковий новий аукціон – на негарантовані потужності. Швидше за все він відбудеться до 27 липня.

Скільки транзитних потужностей бронює "Газпром"

Транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" уклали у 2019 році терміном п’ять років. У 2021-2024 роках вона передбачає бронювання "Газпромом" 40 мільярдів кубометрів транзитних потужностей (110 мільйонів кубометрів на добу). Ця цифра є нижчою, ніж у 2020 році, коли відповідно до угоди російська компанія бронювала 65 мільярдів кубометрів (178 мільйонів кубометрів на добу).

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