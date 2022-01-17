"Газпром" хоче "заднім числом" підвищити ціну на газ для Польщі

Російський "Газпром" ініціював звернення до Арбітражного суду в Стокгольмі. У ньому йдеться про ретроспективний перегляд цінових умов газового контракту з польською компанією.

"Газпром експорт" скерував на адресу польської компанії PGNiG вимогу про перегляд з 1 листопада 2017 року ціни на природний газ, який постачають у межах договору.

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"Газпром" хоче підвищити ціну на газ для Польщі

За умовами контракту, через 3 роки у "Газпром експорту" виникло нове право вимагати черговий перегляд ціни з 1 листопада 2020 року, яким він також скористався.

Враховуючи те, що переговори щодо перегляду ціни відповідно до вимог "Газпром експорту" не привели до досягнення домовленостей, російська компанія передала ці суперечки на вирішення арбітражного трибуналу,

– зазначили в Росії.

Водночас PGNiG нагадала, що заявки "Газпрому" про підвищення ціни були подані у відповідь на запити покупця щодо її зниження.

Регламент арбітраж передбачає, що польська компанія має можливість подати свою відповідь на заяву "Газпрому" впродовж 30 днів.

Ставлення PGNiG до російських проєктів: що відомо

Польська компанія PGNiG є жорстким противником російських енергетичних проєктів у Європі.

Зокрема, фірма оскаржила доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL – східне сухопутне відведення від "Північного потоку". Також вона звернулася до суду з проханням про відхилення заявки російської компанії щодо звільнення від норм Газової директиви ЄС. Мовиться про газопровід "Північний потік-2" та процедуру сертифікації оператора цього газопроводу.

Ба більше – антимонопольний регулятор Польщі наклав на учасників проєкту "Північний потік-2" штраф на суму у майже 8 мільярдів доларів.

У країні невдоволені цінами на газ. Тому PGNiG називає "Газпром" винуватцем проблем газового ринку країни.

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