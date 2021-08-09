"Нафтогаз" оприлюднив нові тарифи на опалювальний сезон

Державна компанія "Нафтогаз", окрім місячного та річного тарифу пропонує ще один – "Комфортний сезон". Він буде діяти з 9 серпня 2021 року.

Ціна тарифу "Комфортний сезон" буде зафіксована на рівні річного тарифу – 7,96 гривні за кубометр газу.

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Особливості тарифу "Комфортний сезон"

Ціна тарифного плану діятиме протягом опалювального сезону з 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року, тобто повних 7 місяців.

Як буде розраховуватись плата за тариф "Комфортний сезон"

Загальна сума у тарифному плані "Комфортний Сезон" визначається під час підключення відповідно до запланованого об’єму газу на опалювальний сезон протягом 7 місяців. Однак клієнт щомісяця повинен буде сплачувати рівномірними частинами, тобто 1/7 від вартості запланованого об’єму газу.

Необхідний обсяг газу під час опалювального сезону буде розраховуватися відповідно до типу споживання, враховуючи історичні дані кожного конкретного клієнта, відповідно до типу споживання.

Типи споживання, які враховуються при розрахунку:

1. приготування їжі – від 50 до 200 кубометрів газу на місяць;

2. приготування їжі та підігрів води – від 150 до 500 кубометрів газу на місяць;

3. опалення – від 800 до 20 тисяч кубометрів газу на місяць.

Коли потрібно буде вносити оплату

Згідно з умовами тарифу "Комфортний сезон" споживачі повинні вносити щомісячну оплату за газ не пізніше 15 числа кожного місяця. Зауважте, що споживач також може у будь-який момент змінити тарифний план на інші актуальні пропозиції від постачальника "Нафтогаз".

Як перейти на тариф "Комфортний сезон"

Підключитись до нового тарифу "Нафтогазу" споживачі можуть лише за умови відсутності боргу.

Перейти ж новий на тарифний план клієнти можуть лише в особистому кабінеті на my.gas.ua.

Якщо клієнт подав заявку на зміну тарифного плану, то перехід на "Комфортний сезон" відбудеться автоматично, з 1 жовтня.

Інші тарифи "Нафтогазу"

Державна компанія "Нафтога", котра є в Україні ПОН (постачальником останньої надії), окрім нового "Комфортного тарифу" пропонує населенню ще дві альтернативні пропозиції.