Загалом вже відомо про 20 компаній з Європи, які готуються платити у рублях, як того вимагав Путін. Ще 14 клієнтів попросили надати їм документи, необхідні для відкриття рахунку.

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Чи піддалася Європа на шантаж Росії

Путін заявив, що "недружні" до Росії країни (а це зокрема країни ЄС і G7) повинні платити за російський газ у рублях з 1 квітня. G7 та Євросоюз відмовилися це робити.

Як демонстрацію своїх намірів, країна-агресорка відключила від газу Болгарію та Польщу, які не заплатили у рублях. Щоправда, на ці країни припадало мало російського експорту.

Інші країни мають провести платежі пізніше цього місяця.

ЄС відмовлявся платити за газ рублями, оскільки це порушує їхні ж санкції. В Росії ж запевняють, що новий механізм не порушує санкції, оскільки газ вважатиметься оплаченим, як тільки покупець сплатить іноземну валюту "Газпрому", а конвертація в рублі відбувається автоматично без залучення підсанкційного Центробанку Росії.

Хоч ЄС як організація неодноразово заявляла, що не платитиме за газ у рублях, це вже роблять окремі компанії. Так, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що компанії зможуть платити за газ рублями, не порушуючи санкцій.

Більшість імпортерів газу вже відкрили рублевий рахунок у "Газпрому",

– сказав він.

За словами італійського прем'єра, найбільший імпортер газу Німеччини вже розрахувався в рублях. Нагадаємо, що Німеччина та Італія є найбільшими імпортерами російського газу в Європі.



Скільки ЄС платить за російський газ / Інфографіка 24 каналу

Як повідомили джерела Bloomberg, поки що лише 4 компанії заплатили за газ рублями. Але незабаром настане час сплати для інших покупців.

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