Газова війна: Кремль чекає, коли Європа "приповзе" на колінах

Вартість газу в Європі оновила новий історичний рекорд і вже наблизилася до позначки у 2000 доларів за тисячу кубометрів. Європейці нарікають на коронавірус, холод, потепління та подорожчання блакитного палива в Азії, але скоса поглядають на Росію.

Газовий "голод" та аномальні ціни виникли через скорочення транзиту блакитного палива з Росії до європейських країн. Як наслідок – низький рівень запасів у газосховищах.

До теми Історичний максимум: вартість газу в Європі знов різко зросла

"Газпром" шантажує Європу

Головним постачальником газу є "Газпром". Економічна експертка Вікторія Войціцька вважає, що російська компанія свідомо робить усе для того, щоб виконувати лише свої зобов'язання у межах довгострокових договорів.

Вони спостерігають, просто склавши руки. Точніше сказати, вони чекають на момент, коли Європа "приповзе" на колінах і вмовлятиме зробити що-небудь тільки б почали постачати газ. Вікторія Войціцька Економістка

Подібний сценарій цілком можливий, якщо запустять скандальний газопровід "Північний потік-2". За словами аналітиків, Росія зараз фактично шантажує Захід.

Володимир Путін неприховано наполягає на тому, як щойно запустять російський газогін, то ціни у Європі знову стабілізуються. Навіть продемонстрував це. Тільки перша нитка газопроводу наповнилася паливом, вартість упала на 300 доларів. Проте потім знову піднялась.

Україна готова до можливих сценаріїв

У "Нафтогазі" переконують, що до кінця опалювального сезону не підвищать ціни на блакитне паливо. Насамперед через наявність річного тарифу на постачання.

Директор з енергоефективності й управління майна групи "Нафтогаз" Віталій Щербенко зауважив, що у компанії й уряді передбачили можливі сценарії.

"Ми ще влітку почали закачувати газ у наші газові сховища. Сьогодні уже майже 19 мільярдів кубів газу перебувають у сховищах. Це дає впевненість у тому, що Україна спокійне пройде газовий сезон", – зазначив Щербенко.

Варто прочитати Буде складним, – міністр енергетики про опалювальний сезон на тлі міжнародної кризи

Чи є загрози для звичайних людей

Проблеми можуть виникнути для тих людей, які використовують централізоване опалення та постачання гарячої води. Теплокомуненерго мають досить обмежені обсяги за кубометр газу:

для домогосподарств – 7,42 гривні;

для бюджетних організацій – 16 гривень;

для всіх решта, тобто для бізнесу – 30 гривень.

Немає фіксованих тарифів на теплові теплопостачання. Вони не є зафіксованими на гарячу воду. Не є тими, що не можуть змінюватися. Геннадій Рябцев Енергетичний експерт

Через газ ціни на товари можуть збільшитись

Попри те, що населення України частково захищене від цінових газових "гойдалок", економіка відчує здорожчання блакитного палива прямо зараз.

За словами економічного експерта Олега Пендзіна, українська промисловість сьогодні отримує газ із транспортуванням по 30 гривень. Українці скоро побачать на полицях товари, які вироблені з абсолютно інакшим енергоносієм.

Він (енергоносій – 24 канал) на 200 – 300% більший за той, що закладався раніше у ціну. Є небезпека, тому що це є дуже великим стимулом для подальшого росту цін,

– відзначив Пендзін.

Тиск та провокація з боку Кремля

На українських теплоелектростанціях ситуація складається також не найкраще. Вугілля критично не вистачає. Попри те, що газ для теплоелектростанцій, що працюють на вугіллі, є резервним паливом.

Експерти зазначають, що може повторитися ситуація зими 2020 року, коли Україні бракуватиме вугілля. Саме тоді країна покриватиме дефіцит електроенергії, спалюючи дорогий газ, а також зменшуючи його запаси у сховищах.

Те, що зараз відбувається у Європі немає жодного стосунку до класичного конкурентного ринку. Це гібридна війна, яку здійснює Росія. Мовиться про тиск на європейські структури з метою швидкої сертифікації "Північного потоку-2". Олег Пендзін Економіст

Ціни на газ у Європі різко знизилися – до 1000 доларів за тисячу кубометрів. Сталося це якраз після заяви очільника Кремля, який запропонував "Газпрому" подумати про збільшення постачання газу в Європу через Україну.

Експерти ж кажуть, що це черговий шантаж із боку Росії та підтвердження, що газ для Кремля – це далеко не економіка, а лише геополітика.