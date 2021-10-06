У газосховищах України достатньо палива, щоб перебути зиму, – Шмигаль
Джерело:24 канал
Нещодавно повідомляли, що запаси газу в Україні стрімко почали скорочуватися перед опалювальним сезоном. Втім, в уряді запевняють, що уся країна буде з теплом цієї зими.
Якщо ж газопостачальні компанії захочуть відключити соціальну інфраструктуру від газу – отримають реакцію. Таку заяву прем'єр Денис Шмигаль зробив на засіданні уряду 6 жовтня.
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Газу вистачить на зиму
Як відзначив глава уряду, запасів у газосховищах вистачить для зими 2021 – 2022.
У нас в газосховищах майже 19 мільярдів метрів кубічних газу і цього достатньо, щоб пройти зиму,
– зазначив Шмигаль.
У своєму телеграмі Денис Шмигаль додав, що до нового опалювального сезону інфраструктура в Україні готова на 99%. Йдеться про теплові мережі у містах, підготовка шкіл, лікарень тощо.
Також він нагадав про Меморандум щодо непідвищення цін і безперебійне постачання газу. Він пригрозив газопостачальним компаніям відповідальністю, якщо десь населення залишиться без опалення.
Тарифи на опалення не підвищуватимуть
- Кабмін, "Нафтогаз України" та Асоціація міст України 30 вересня домовилися, що підвищувати тарифи на гарячу воду та опалення не будуть.
- Відповідний документ називається "Меморандумом про взаєморозуміння" і врегульовує проблемні питання у сфері централізованого постачання тепла та гарячої води.
- У документі також зафіксована домовленість щодо того, що постачання газу буде "безперебійним".
Повний текст публікації Дениса Шмигаля
Готовність всієї інфраструктури України до опалювального сезону становить 99%. Мова йде і про ремонт теплових мереж та котелень, і про підготовку шкіл, лікарень, дитячих садочків, і безпосередню підготовку житлових будинків.
У підписаному Меморандумі місцеві керівники взяли на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для людей. "Нафтогаз" зі свого боку поставлятиме газ місцевим теплокомуненерго за ціною в 4 рази меншу, ніж на європейському ринку.
Уряд реструктурує борги та компенсує перед місцевою владою різницю в тарифах. Уся країна буде з теплом. Хочу попередити окремі газопостачальні компанії: будь-які спроби відключити соціальну інфраструктуру від газу або нажитися на ситуації ми будемо жорстко усувати.