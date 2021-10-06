У газосховищах України достатньо палива, щоб перебути зиму, – Шмигаль

Нещодавно повідомляли, що запаси газу в Україні стрімко почали скорочуватися перед опалювальним сезоном. Втім, в уряді запевняють, що уся країна буде з теплом цієї зими.

Якщо ж газопостачальні компанії захочуть відключити соціальну інфраструктуру від газу – отримають реакцію. Таку заяву прем'єр Денис Шмигаль зробив на засіданні уряду 6 жовтня.

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Газу вистачить на зиму

Як відзначив глава уряду, запасів у газосховищах вистачить для зими 2021 – 2022.

У нас в газосховищах майже 19 мільярдів метрів кубічних газу і цього достатньо, щоб пройти зиму,

– зазначив Шмигаль.

Укртрансгаз 4 жовтня повідомив, що у підземних сховищах України скорочуються запаси газу . Йшлося про те, що в аналогічний період 2020 року у сховищах було у десятки разів більше газу.

У своєму телеграмі Денис Шмигаль додав, що до нового опалювального сезону інфраструктура в Україні готова на 99%. Йдеться про теплові мережі у містах, підготовка шкіл, лікарень тощо.

Також він нагадав про Меморандум щодо непідвищення цін і безперебійне постачання газу. Він пригрозив газопостачальним компаніям відповідальністю, якщо десь населення залишиться без опалення.

Тарифи на опалення не підвищуватимуть

Кабмін, "Нафтогаз України" та Асоціація міст України 30 вересня домовилися, що підвищувати тарифи на гарячу воду та опалення не будуть.

Відповідний документ називається "Меморандумом про взаєморозуміння" і врегульовує проблемні питання у сфері централізованого постачання тепла та гарячої води.

У документі також зафіксована домовленість щодо того, що постачання газу буде "безперебійним".

Повний текст публікації Дениса Шмигаля

Готовність всієї інфраструктури України до опалювального сезону становить 99%. Мова йде і про ремонт теплових мереж та котелень, і про підготовку шкіл, лікарень, дитячих садочків, і безпосередню підготовку житлових будинків.

У підписаному Меморандумі місцеві керівники взяли на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для людей. "Нафтогаз" зі свого боку поставлятиме газ місцевим теплокомуненерго за ціною в 4 рази меншу, ніж на європейському ринку.

Уряд реструктурує борги та компенсує перед місцевою владою різницю в тарифах. Уся країна буде з теплом. Хочу попередити окремі газопостачальні компанії: будь-які спроби відключити соціальну інфраструктуру від газу або нажитися на ситуації ми будемо жорстко усувати.