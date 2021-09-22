Автогаз знову дорожчає: яка ціна пального на різних АЗС
22 вересня 2021 , 15:26Читать новость на русском
Джерело:enkorr.ua
Вартість автогазу подорожчала на 7 копійок проти попереднього торгового дня. Про ціни на різних АЗС та динаміку зміни вартості від літа, читайте далі.
Як зросла вартість пального
Станом на 22 вересня ціна автогазу складає 17,69 гривні за літр, згідно з аналітичними даними Консалтингової групи "А-95".
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З 1 липня по 20 вересня 2021 року середня вартість газу зросла наступним чином:
- оптом – на 2,8 гривні за літр,
- в роздробі — на 1,99 гривні за літр.
Тож трейдери вважають, що з урахуванням сьогоднішнього подорожчання в роздробі зберігається потенціал для зростання на 30 – 40 копійок.
Ціна пального на різних АЗС
- на станціях WOG та SOCAR – подорожчав на 24 та 50 копійок за літр відповідно, до 18,48 гривні за літр;
- на АЗС "Паралелі" ціна в середньому зросла на 41 копійку до 18,49 гривні за літр;
- на АЗС "Автотранс" – зросла в середньому на 30 копійок до 17,98 гривні за літр;
- на станціях UPG подорожчав на 20 копійок до 17,55 гривні за літр;
- на станції Chipo – на 10 копійок до 17,52 гривні за літр;
- на "БРСМ-Нафта" – 9 копійок до 17,69 гривні за літр;
- такі мережі як "Авантаж 7", "Катрал", "Овіс", Motto та інші підняли ціни в середньому на 5 – 10 копійки за літр.
Як змінювалась ціна автогазу
- Протягом липня ціна на автогаз зросла на 9,1%, тобто на 1,39 гривні за літр.
- 10 серпня вартість газу досягла рекордних 17,35 гривні за літр.
- 3 вересня – 17,48 гривні за літр.
- 16 вересня – 17,51 гривні за літр.
- 22 вересня – 17,69 гривні за літр.