Як зросла вартість пального
Станом на 22 вересня ціна автогазу складає 17,69 гривні за літр, згідно з аналітичними даними Консалтингової групи "А-95".
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З 1 липня по 20 вересня 2021 року середня вартість газу зросла наступним чином:
- оптом – на 2,8 гривні за літр,
- в роздробі — на 1,99 гривні за літр.
Тож трейдери вважають, що з урахуванням сьогоднішнього подорожчання в роздробі зберігається потенціал для зростання на 30 – 40 копійок.
Ціна пального на різних АЗС
- на станціях WOG та SOCAR – подорожчав на 24 та 50 копійок за літр відповідно, до 18,48 гривні за літр;
- на АЗС "Паралелі" ціна в середньому зросла на 41 копійку до 18,49 гривні за літр;
- на АЗС "Автотранс" – зросла в середньому на 30 копійок до 17,98 гривні за літр;
- на станціях UPG подорожчав на 20 копійок до 17,55 гривні за літр;
- на станції Chipo – на 10 копійок до 17,52 гривні за літр;
- на "БРСМ-Нафта" – 9 копійок до 17,69 гривні за літр;
- такі мережі як "Авантаж 7", "Катрал", "Овіс", Motto та інші підняли ціни в середньому на 5 – 10 копійки за літр.
Як змінювалась ціна автогазу
- Протягом липня ціна на автогаз зросла на 9,1%, тобто на 1,39 гривні за літр.
- 10 серпня вартість газу досягла рекордних 17,35 гривні за літр.
- 3 вересня – 17,48 гривні за літр.
- 16 вересня – 17,51 гривні за літр.
- 22 вересня – 17,69 гривні за літр.