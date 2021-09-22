Як зросла вартість пального

Станом на 22 вересня ціна автогазу складає 17,69 гривні за літр, згідно з аналітичними даними Консалтингової групи "А-95".

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З 1 липня по 20 вересня 2021 року середня вартість газу зросла наступним чином:

оптом – на 2,8 гривні за літр,

в роздробі — на 1,99 гривні за літр.

Тож трейдери вважають, що з урахуванням сьогоднішнього подорожчання в роздробі зберігається потенціал для зростання на 30 – 40 копійок.

Ціна пального на різних АЗС

на станціях WOG та SOCAR – подорожчав на 24 та 50 копійок за літр відповідно, до 18,48 гривні за літр;

та – подорожчав на 24 та 50 копійок за літр відповідно, до 18,48 гривні за літр; на АЗС "Паралелі" ціна в середньому зросла на 41 копійку до 18,49 гривні за літр;

ціна в середньому зросла на 41 копійку до 18,49 гривні за літр; на АЗС "Автотранс" – зросла в середньому на 30 копійок до 17,98 гривні за літр;

– зросла в середньому на 30 копійок до 17,98 гривні за літр; на станціях UPG подорожчав на 20 копійок до 17,55 гривні за літр;

подорожчав на 20 копійок до 17,55 гривні за літр; на станції Chipo – на 10 копійок до 17,52 гривні за літр;

– на 10 копійок до 17,52 гривні за літр; на "БРСМ-Нафта" – 9 копійок до 17,69 гривні за літр;

– 9 копійок до 17,69 гривні за літр; такі мережі як "Авантаж 7", "Катрал", "Овіс", Motto та інші підняли ціни в середньому на 5 – 10 копійки за літр.

Як змінювалась ціна автогазу

Нагадаємо, що з 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Його ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.