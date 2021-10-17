Відповідно, десятки тисяч мешканців Чехії змушені шукати нових постачальників газу та електрики. І це все – на тлі наближення зими.

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У Чехії застосували механізм "постачальника останньої надії"

Вже кілька енергопостачальних компаній у Чехії оголосили про банкрутство.

Раніше таку звістку довів до 900 тисяч домогосподарств, які обслуговував, найбільший комерційний постачальник енергії в Чехії – Bohemia Energy.

Тепер же стало відомо, що через подорожчання енергоносіїв компанії Skaut Energy, A-PLUS Energie obchodní та Kolibřík Energie змушені оголосити про зупинку своєї діяльності.

А це означає, що чимало чехів від цих постачальників вже не зможуть отримувати газ та електрику.

Ось, до прикладу, як про це написали на сайті Kolibřík Energie:

Ми не можемо забезпечити постачання за умов, які на цей час склалися на енергетичних ринках, тож припиняємо постачання електроенергії та газу для всіх наших клієнтів з 19 жовтня 2021 року.

Утім, наразі не все так страшно, як здається: клієнти збанкрутілих компаній мають 6 місяців на укладання контрактів з іншими компаніями. А поки що ними опікуватимуться "постачальники останньої надії".

Довідка. Механізм "постачальника останньої надії" (Supplier of Last Resort – SLR) покликаний захистити пересічного споживача від форс-мажорних обставин. Як-от банкрутство їхнього постійного постачальника, втрату ним ліцензії тощо.

В Україні цей механізм також є – "постачальником останньої надії" визначено "Нафтогаз України".

У Чехії таких постачальників кілька – E.ON Česká republika, Pražská energetika, ČEZ Prodej, Pražská plynárenská, Innogy Česká republika тощо. Та вони вже повідомили людей, що енергоносії будуть, але – дорожче.

До слова, механізм "постачальника останньої надії" в Чехії не застосовували з 2008 року, коли на тлі світової економічної кризи збанкрутувала компанія Moravia Energo.

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