Відповідно, десятки тисяч мешканців Чехії змушені шукати нових постачальників газу та електрики. І це все – на тлі наближення зими.
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У Чехії застосували механізм "постачальника останньої надії"
Вже кілька енергопостачальних компаній у Чехії оголосили про банкрутство.
- Раніше таку звістку довів до 900 тисяч домогосподарств, які обслуговував, найбільший комерційний постачальник енергії в Чехії – Bohemia Energy.
- Тепер же стало відомо, що через подорожчання енергоносіїв компанії Skaut Energy, A-PLUS Energie obchodní та Kolibřík Energie змушені оголосити про зупинку своєї діяльності.
А це означає, що чимало чехів від цих постачальників вже не зможуть отримувати газ та електрику.
Ось, до прикладу, як про це написали на сайті Kolibřík Energie:
Ми не можемо забезпечити постачання за умов, які на цей час склалися на енергетичних ринках, тож припиняємо постачання електроенергії та газу для всіх наших клієнтів з 19 жовтня 2021 року.
Утім, наразі не все так страшно, як здається: клієнти збанкрутілих компаній мають 6 місяців на укладання контрактів з іншими компаніями. А поки що ними опікуватимуться "постачальники останньої надії".
У Чехії таких постачальників кілька – E.ON Česká republika, Pražská energetika, ČEZ Prodej, Pražská plynárenská, Innogy Česká republika тощо. Та вони вже повідомили людей, що енергоносії будуть, але – дорожче.
До слова, механізм "постачальника останньої надії" в Чехії не застосовували з 2008 року, коли на тлі світової економічної кризи збанкрутувала компанія Moravia Energo.
Зверніть увагу:
- В Україні так само звучать застереження щодо наближення енергетичної кризи.
- А проте влада каже, що газу вистачить на опалювальний сезон, і ціна його для населення не зростатиме.