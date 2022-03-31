Газ в обмін на ракети: як залежність Європи фінансує війну в Україні

З перших днів війни Україна наполягає на введенні нафтового ембарго та на відмові Європи від російського газу. Проте деякі міжнародні партнери досі зволікають з цим рішенням, фінансуючи військову машину агресора.

Скільки ракет запустила Росія на європейські гроші за газ

Європейський газовий ринок на 40% складається з російського газу. За даними Statista, найбільш залежними від російського газу є Фінляндія (94%), Латвія (93%) та Естонія (79%).

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Але суть не в тому, хто найбільш залежний, а в тому, хто приносить найбільше грошей до російського бюджету і таким чином фінансує війну в Україні. А це Німеччина та Італія. Лише Італія у 2021 році закупила російського газу на 5,8 мільярда доларів, повідомляє Aljazeera. Німеччина придбала вдвічі більше газу.

Загалом країни ЄС забезпечили Росії понад 71% експорту газу: це 155 мільярдів кубометрів. Міжнародне енергетичне агентство оцінило цей обсяг у мінімум 39,4 мільярда доларів. На ці гроші Росія могла собі дозволити:

3 581 літак СУ-25;

9 850 танків;

11 588 ракет "Іскандер";

52 533 ракети "Калібр"

112 мільйонів автоматів АК-74.

Як Європа своєю залежністю фінансує війну в Україні / Інфографіка 24 каналу

Європа сама винна у своїй залежності

Євросоюз лише закупівлями газу забезпечив Росії 8% всього експорту, за підрахунками 24 каналу. Лише уявіть, яких би нищівних наслідків зазнала російська економіка, якби Європа відмовилася від російського газу.

Відповідальність за те, що Європа і досі залежна від російського газу, лежить виключно на ній самій. Адже Росія не раптово стала агресоркою. Іронічно, але після анексії Криму Німеччина лише збільшили свою залежність від Росії.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина знала про загрозу збільшення своєї енергетичної залежності ще у 2014 році, але проігнорувала її. А міністр економіки Німеччини Роберт Хабек назвав свою країну "дурною" за те, що та стала такою залежною. Тепер Німеччина розплачується за свої помилки.

Чи може Європа відмовитися від російського газу

155 мільярдів кубометрів газу замінити можливо, але на це потрібен час. До прикладу, до війни на німецькому ринку було 55% російського газу. Але вже цього року вони вважають за можливе скоротити цю частку до 30%, тобто майже удвічі. А до середини 2024 року Німеччина планує остаточно позбутися своєї залежності.

Загалом Євросоюз планує скоротити частку російської газу на третину цьогоріч (на 50 мільярдів кубометрів). Російський трубопровідний газ замінить скраплений газ, який постачатимуть танкерами. Зокрема, США вже домовилися з Європою збільшити поставки газу. Цього року плануються додаткові 15 мільярдів кубів саме від США.

На жаль, одразу повністю відмовитися від російського газу Європі не вдасться. В Україні це розуміють, тому називають інші варіанти, як можна завдати Росії удару вже. Про них розповіла речниця міністра енергетики України Олена Зеркаль:

йдеться про іранський варіант застосування санкцій, коли потік газу іде, а гроші залишаються на європейських рахунках;

при цьому, є й інший варіант, наприклад, введення додаткового податку на російські енергоносії.

Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон теж заявив і інтерв'ю ТСН, що розуміє – Європа не може одразу відмовитися від російського газу. Тому Україна пропонує для початку ввести обмеження на транзит "Північним потоком-1" в обсязі 50%.

Натомість українська ГТС може додатково транспортувати 20 – 30 мільярдів кубометрів газу.

Це збільшить залежність Росії від нашої газової інфраструктури. Вони розумітимуть, що, якщо пошкодять нашу ГТС, то не зможуть експортувати газ до Європи,

– зазначив Макогон.

Російський шантаж

Щоб уникнути варіанту, де Європа залишатиме гроші на своїх рахунках, пояснює Зеркаль, Путін захотів, щоб "недружні" Росії країни (а це вся Європа) платили йому за газ у рублях. Європа не погодилася на такі умови, і Росія "дала задню" зі своєю ідеєю.

У середу, 30 березня, потоки газу трубопроводом "Ямал-Європа" впали до нуля. З усім тим, у Німеччині та Австрії вже готуються до можливо припинення постачання з Росії. Вони посилюють заходи у сфері енергетики та закликали громадян бути більш ощадливими.

На думку, Зеркаль Росія не припинить постачання. Для цього їй доведеться повністю припинити видобуток або спалювати газ, який не вміщатиметься в резерви.

Коли можлива повна відмова від російського газу

За кілька років Європа і зовсім планує відмовитися від російського газу. Для цього вже зараз ЄС шукає альтернативи:

Німеччина і Катар погодили довготермінове партнерство в енергетиці, яке включає постачання скрапленого природного газу, розробку відновлювальних енергоносіїв, а також заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності.

Від Туреччини можуть провести газопровід до ізраїльського родовища "Левіафан". Тоді доступ до газу отримають південні європейські країни. Довжина трубопроводу сягатиме 500 – 550 кілометрів і коштуватиме до 1,5 мільярда доларів. Туреччина та Ізраїль вже ведуть переговори, але конкретних рішень поки не прийняли.

Крім того, ЄС планує збільшити постачання газу іншими газопроводами, зокрема з Норвегії та Азербайджану.

Міжнародне енергетичне агенство створило план щодо енергетичного унезалежнення Європи від Росії:

жодних нових газових контрактів з Росією;

замінити російський газ альтернативними джерелами;

збільшити газові запаси, ввівши мінімальний поріг;

прискорити розгортання нових вітрових та сонячних проєктів;

збільшити частку ядерної енергетики;

прискорити заміну газових котлів на теплові насоси;

прискорити підвищення енергоефективності в будівлях і промисловості тощо.

Тож країнам ЄС потрібно наростити поставки газу з інших країн, скоротити частку газу на енергетичному ринку та підвищити енергостійкість. Усі ці кроки в комплексі дозволять Європі звільнитися з-під впливу Росії.

Та дуже важливо не зволікати. Адже побоюючись економічних наслідків зараз, Європа може спровокувати Третю світову війну, якщо не вдасться зупинити Росію. І тоді потенційні втрати для економіки від різкої відмови від газу зараз здаватимуться не такими страшними.

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