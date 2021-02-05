Газ в лютому міг коштувати 12 гривень, – Кравчук
Рішення Кабміну про встановлення ціни на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр було необхідним. Якби цього не зробили, то у лютому 2021 року українці могли платити 10 – 12 гривень.
Джерело:24 канал
У програмі "Перехресний допит" депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що цього року зима у Європі була дуже холодною і відповідно там зросли ціни на газ. Через це вартість тарифу могла збільшитись й в Україні.
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За словами депутатки, коли формували рішення уряду, то одна з компаній запропонувала ціну у розмірі 6,99 гривні за кубометр.
Кравчук заявила, що представникам "Нафтогазу" потрібно було проводити маркетингову кампанію про річний тариф. За її словами, наразі є 30 тисяч людей, які в таких умовах платять по 4,7 гривні за кубометр газу.
Це ж, мабуть, можна було й іншим людям запропонувати таку можливість,
– припустила вона.
Як зауважила Кравчук, у 2022 році необхідно працювати у форматі фіксованого тарифу за газ на рік.
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Що цьому передувало
- В Україні з 1 січня 2021 року значно зросли ціни на газ для населення. Через це в багатьох українських містах відбувалися протести. Зокрема, люди вимагали від влади повернути старі тарифи.
- Кабінет Міністрів 18 січня 2021 року запровадив державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень. Тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження цін у платіжках людей на понад 30%.
- У МВФ висловили занепокоєння таким рішенням Кабміну. Усе через те, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо ринкового утворення тарифів.
Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу
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