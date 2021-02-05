Рішення Кабміну про встановлення ціни на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр було необхідним. Якби цього не зробили, то у лютому 2021 року українці могли платити 10 – 12 гривень.

У програмі "Перехресний допит" депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що цього року зима у Європі була дуже холодною і відповідно там зросли ціни на газ. Через це вартість тарифу могла збільшитись й в Україні.

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За словами депутатки, коли формували рішення уряду, то одна з компаній запропонувала ціну у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

Кравчук заявила, що представникам "Нафтогазу" потрібно було проводити маркетингову кампанію про річний тариф. За її словами, наразі є 30 тисяч людей, які в таких умовах платять по 4,7 гривні за кубометр газу.

Це ж, мабуть, можна було й іншим людям запропонувати таку можливість,

– припустила вона.

Як зауважила Кравчук, у 2022 році необхідно працювати у форматі фіксованого тарифу за газ на рік.

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Зверніть увагу! "Нафтогаз" встановив ціну на газ для своїх споживачів. Так, у лютому клієнтам нафтогазової компанії доведеться заплатити 6,86 гривні за кубометр. Детальніше про це – читайте тут.

Що цьому передувало

В Україні з 1 січня 2021 року значно зросли ціни на газ для населення. Через це в багатьох українських містах відбувалися протести. Зокрема, люди вимагали від влади повернути старі тарифи.

Кабінет Міністрів 18 січня 2021 року запровадив державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень. Тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження цін у платіжках людей на понад 30%.

У МВФ висловили занепокоєння таким рішенням Кабміну. Усе через те, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо ринкового утворення тарифів.



Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу