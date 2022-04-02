Гасло дня "Вийди на роботу – допоможи фронту": влада просить повертатися до нормального життя

Влада закликає українців повертатись до нормального життя там, де це можливо. Адже відновлення економіки є критично важливим.

Радник глави ОП Олексій Арестович під час брифінгу пояснив, що йдеться про райони, які вже звільнені від ворога. А особливо про міста Центральної та Західної України, передає 24 канал.

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Відновлення економіки – є критично важливим для відновлення нормального соціального, політичного і навіть психологічного життя,

– сказав Арестович.

Гасло дня "Вийди на роботу – допоможи фронту"

За його словами, повернення до побутових звичок, включаючи і вихід роботу, сприяє відновленню психіки, здоров’я та настання миру і злагоди в наших містах.

Той, хто зараз виходить на роботу – найбільш дієвим способом допомагає фронту та нашій спільній перемозі,

– сказав радник глави ОП.

Додав, що актуальне сьогоднішнє гасло дня – "Вийди на роботу – допоможи фронту".

Також під час брифінгу Арестович нагадав, що українці можуть подати заяву на відшкодування знищеного житла внаслідок війни Росії проти України. Додав, що уряд буде відшкодовувати до 150 квадратних метрів. У випадку, якщо площа була більшою, то уряд відшкодовуватиме цю різницю.

Брифінг Олексія Арестовича за 2 квітня: дивіться відео