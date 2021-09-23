Галузі з найбільшою часткою "тіні": Мінекономіки назвало перелік
Джерело:Міністерство економіки України
Рівень тіньової економіки в Україні за методом збитковості підприємств у I кварталі поточного року на 38% знизився проти аналогічного періоду торік. Найбільше за лютий березень 2021 року частка тіньової економіки збільшилась у сільськогосподарському секторі й секторі фінансової та страхової діяльності.
Рівень тіньової економіки
Рівень тіньової економіки в Україні за методом збитковості підприємств у I кварталі (січень – березень) 2021 року склав 25% від обсягу офіційного ВВП України.
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Динаміка рівня тіньової економіки за методом збитковості підприємств, % від обсягу офіційного ВВП / Інфографіка міністерства економіки
Сектори, де тіньова частка найбільше зменшилась
- Гуртова та роздрібна торгівля – на 11 відсоткових пунктирів до 23% від обсягу Валової доданої вартості (ВДВ) у видах економічної діяльності (ВЕД).
- Переробна промисловість – на 10 відсоткових пунктирів до 30%.
- Добувна промисловість – на 9 відсоткових пунктирів до 38%.
- Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – на 9 відсоткових пунктирів до 44%.
Сектори, де тіньова частка найбільше зросла
Збільшення частки тіньової економіки згідно з аналітикою Мінекономіки спостерігалось у наступних видах економічної діяльності:
- Фінансова та страхова діяльність – на 5 відсоткових пунктирів до 37% від обсягу ВДВ у ВЕД.
- Сільське, лісове та рибне господарство – на 3 відсоткових пунктири до 29%.
Інфографіка Міністерства економіки