Рівень тіньової економіки в Україні за методом збитковості підприємств у I кварталі поточного року на 38% знизився проти аналогічного періоду торік. Найбільше за лютий березень 2021 року частка тіньової економіки збільшилась у сільськогосподарському секторі й секторі фінансової та страхової діяльності.