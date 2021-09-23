Рівень тіньової економіки

Рівень тіньової економіки в Україні за методом збитковості підприємств у I кварталі (січень – березень) 2021 року склав 25% від обсягу офіційного ВВП України.

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Рівень тіньової економіки в Україні у відсотках від 2010 до I кварталу 2021

Динаміка рівня тіньової економіки за методом збитковості підприємств, % від обсягу офіційного ВВП / Інфографіка міністерства економіки

Сектори, де тіньова частка найбільше зменшилась

  • Гуртова та роздрібна торгівля – на 11 відсоткових пунктирів до 23% від обсягу Валової доданої вартості (ВДВ) у видах економічної діяльності (ВЕД).
  • Переробна промисловість – на 10 відсоткових пунктирів до 30%.
  • Добувна промисловість – на 9 відсоткових пунктирів до 38%.
  • Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – на 9 відсоткових пунктирів до 44%.

Сектори, де тіньова частка найбільше зросла

Збільшення частки тіньової економіки згідно з аналітикою Мінекономіки спостерігалось у наступних видах економічної діяльності:

  • Фінансова та страхова діяльність – на 5 відсоткових пунктирів до 37% від обсягу ВДВ у ВЕД.
  • Сільське, лісове та рибне господарство – на 3 відсоткових пунктири до 29%.

Інфографіка Міністерства економіки