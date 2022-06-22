Ціни вже зросли: в Україні прогнозують ще більше підвищення вартості молока

Молочна промисловість, як і інші галузі, дуже постраждала через війну Росії проти України. Ціни на молочні продукти вже зросли, а до кінця 2022 року можливе ще незначне здорожчання. Чи вистачить українцям молока – читайте нижче.

Про це 24 каналу повідомив голова ради директорів Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський. Він розповів, що через війну зупинилося 37 молокопереробних підприємств на тимчасово окупованих територіях.

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Також зменшується виробництво молока внаслідок скорочення великої рогатої худоби. Спілка молочних підприємств прогнозує, що до кінця року молочна галузь переробить близько 3 мільйонів тонн сировини.

Чи вистачить українцям молока

Експерт переконує, що так, вистачить. "Адже зменшилася кількість споживачів молока на внутрішньому ринку. До того ж, за кордоном перебуває кілька мільйонів українців, зокрема жінок та дітей", – додав він.

Чагаровський заспокоює та додає, що всіх українців забезпечать якісним молоком.

Проте, він наголосив, що Україна втратила багато молочної продукції на окупованих територіях у зоні бойових дій.

Також є проблеми, пов’язані з рахунками торговельних мереж. Зокрема, супермаркети та магазини затягують виплати. Протермінована заборгованість складає близько 600 мільйонів гривень,

– зазначив він.

Експерт каже, що для того, аби вийти з цієї кризи, перш за все, потрібно підтримку тваринництва, щоб не скорочувалася кількість худоби. Також варто відновити програми державної підтримки для молочних підприємств.

Як зростуть ціни на молоко в Україні

Експерт пояснив, що до війни на внутрішньому ринку українці споживали близько 4 мільйони тонн молока. Чагаровський наголосив, що на сьогодні на складах накопичилося 10 тисяч тонн сухого молока, 6 тисяч тонн сухої сироватки та 3 тисячі тонн вершкового масла. Це продукція, яку раніше постачали за кордон через морські порти.

За його словами, зараз молоко вже подорожчало через кілька чинників:

подорожчало паливо,

збільшилася ціна на саму сировину.

Я думаю, що ціни на молоко збільшаться не більше, ніж інфляція, яку сьогодні прогнозує уряд. Йдеться про 17 – 20%. До кінця року ще можливе подорожчання на молоко, але незначне, бо його й так подорожчало за ці 3 місяці,

– пояснив Чагаровський.

Чагаровський прогнозує зростання цін на молоко:



До слова, за останній рік ціни на продукти в Україні для приготування борщу за традиційним рецептом зросли на близько 32%. Ми порахувала, що порція на чотирьох осіб нині обійдеться у 95,27 гривні. Як зросли ціни – читайте тут.