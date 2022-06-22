Про це 24 каналу повідомив голова ради директорів Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський. Він розповів, що через війну зупинилося 37 молокопереробних підприємств на тимчасово окупованих територіях.

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Також зменшується виробництво молока внаслідок скорочення великої рогатої худоби. Спілка молочних підприємств прогнозує, що до кінця року молочна галузь переробить близько 3 мільйонів тонн сировини.

Чи вистачить українцям молока

Експерт переконує, що так, вистачить. "Адже зменшилася кількість споживачів молока на внутрішньому ринку. До того ж, за кордоном перебуває кілька мільйонів українців, зокрема жінок та дітей", – додав він.

Чагаровський заспокоїв, що всіх українців забезпечать якісним молоком. Проте, він наголосив, що Україна втратила багато молочної продукції на окупованих територіях у зоні бойових дій.

Також є проблеми, пов'язані з рахунками торговельних мереж. Зокрема, супермаркети та магазини затягують виплати. Протермінована заборгованість складає приблизно 600 мільйонів гривень,

– зазначив він.

Чагаровський заявив, що для виходу з цієї кризи першочергово потрібна підтримка тваринництва. Усе для того, аби не скорочувалася кількість худоби. Також варто відновити програми державної підтримки для молочних підприємств.

Як зростуть ціни на молоко в Україні

Чагаровський пояснив, що до війни на внутрішньому ринку українці споживали приблизно 4 мільйони тонн молока. За його словами, зараз на складах накопичилося 10 тисяч тонн сухого молока, 6 тисяч тонн сухої сироватки та 3 тисячі тонн вершкового масла. Це продукція, яку раніше постачали за кордон через морські порти.

Чагаровський зауважив, що зараз молоко вже подорожчало через кілька чинників:

збільшення вартості палива;

зростання ціни на сировину.

Я думаю, що ціни на молоко зростуть не більше, ніж інфляція, яку прогнозує уряд. Мовиться про 17 – 20%. До кінця року ще можливе подорожчання на молоко, але незначне, бо воно й так подорожчало за ці 3 місяці,

– пояснив Чагаровський.

Чагаровський прогнозує зростання цін на молоко: дивіться відео



До слова, за останній рік ціни на продукти в Україні для приготування борщу за традиційним рецептом зросли на орієнтовно 32%. Ми порахували, що порція на чотирьох осіб нині обійдеться у 95,27 гривні. Як зросли ціни – читайте тут.