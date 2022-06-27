G7 близька до договору про обмеження цін на російську нафту

"Подвійна мета лідерів G7 полягала в тому, щоб прямо націлитися на доходи Путіна, особливо за рахунок енергії, а також звести до мінімуму побічні ефекти й вплив на економіку G7 і решту світу," – поділився сказав офіційний представник на брифінгу в кулуарах щорічного саміту G7.

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У виданні Reuters зауважили, що західні країни прагнуть посилити тиск на Росію, однак при цьому не пришвидшуючи рівень інфляції, від якої особливо страждає південь планети. Обмеження цін може вдарити по кишені Кремля, фактично знизивши ціни на енергоносії.

Стрімка інфляція у світі

У США за результатами травня інфляція прискорилась до 8,6% у річному вимірі. Це максимальний показник з кінця 1981 року.

В Єврозоні склала 7,5% річних, через високі ціни на енергоносії та продукти.

В Україні, до слова, також пришвидшилась споживча інфляція й у травні склала 18% річних.

Лідери G7 також візьмуть на себе "безпрецедентне довгострокове зобов'язання в області безпеки, щоб надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно", включаючи своєчасне надання сучасної зброї, йдеться в інформаційному бюлетені Білого дому.

Ціни на нафту 27 червня

Перспектива ще більшої нестачі пропозиції, що нависла над ринком, штовхнула ціну нафти вгору 27 червня. Згідно з даними сайту Investing, нафтові ф'ючерси о 14:46 за київським часом виглядали так:

нафта Brent – майже 109,78 долара за барель (+0.62%),

– майже 109,78 долара (+0.62%), нафта WTI – 108,03 долара за барель (+0.38%).

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