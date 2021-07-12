Історична угода

Нині 132 країни підписали програму, котра схвалює податковий мінімум на рівні 15%. Канцлер казни Великої Британії Ріші Сунак вже назвав угоду історичною. У той самий час, його колега, міністр фінансів Франції Бруно Ле Майр зазначив, що повернення назад не буде, а компанії-гіганти тепер будуть сплачувати належну частку податків.

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Це податкова революція, що стається раз на століття,
– заявив Бруно Ле Майр.

Чому вирішили ввести податковий мінімум

Через те, що у різних країнах відрізняється ставка податкового мінімуму для корпорацій, багато компаній воліє вести бізнес у тій країні, де податок буде найнижчий. Міністерка фінансів США Джанет Єллен вже охрестила це "30-річними перегонами на виживання".

Тобто компанії можуть створити місцеві філії в країнах, що мають відносно низькі ставки корпоративного податку, і декларувати там свій прибуток. Така хитрість – цілком законна. Тож, корпорації сплачують лише місцеву ставку податку, навіть якщо прибуток в основному надходить від продажів, здійснених в інших місцях.

Виклик для економік різних країн зріс зі зростанням великих технологічних корпорацій, таких як Amazon і Facebook.

На що спрямоване введення податкового мінімуму

  • По-перше, введення 15% мінімуму буде спрямоване на те, щоб змусити компанії платити більше податків у країнах, де вони продають свою продукцію чи послуги, а не там, де вони в кінцевому підсумку декларують свій прибуток.
  • По-друге, глобальна мінімальна ставка податку допоможе уникнути того, щоб країни підривали економіку одна одної низькими ставками податків.

Загроза для економіки Ірландії

Введення мінімальної ставки на рівні 15% несе чи малу подальшу загрозу для економіки Ірландії. Вся річ у тім, що у країні ця ставка знаходиться нині на рівні 12,5% й відповідно світові корпорації воліють вести бізнес тут. У Ірландії розташовані штаб-квартири таких компаній, як Google, Facebook, Tripadvisor, AirBnB та інші.

Тож, після підняття податку, деякі компанії можуть перенести свої штаб-квартири, а це знизить надходження до бюджету країни. Надходження від корпоративних податків в Ірландії виросли з приблизно 4 мільярдів євро (3,5 мільярда фунтів стерлінгів) у 2013 році до приблизно 12 мільярдів євро (10,5 мільярда фунтів стерлінгів) у 2020 році.

Як повідомляє видання BBC News, Ірландія серед тих країн, які ще не підписали угоду.

До теми Чи вплине податковий план Байдена на інвестиції США в Ірландію

Яка ставка на корпоративний податок у світі

  • У США, нині, ставка складає 21%, однак Джо Байден планує підняти її до 28%.
  • У Канаді ставка вона складає 26,5%.
  • У Німеччині – 30%.
  • У Великій Британії – 19%, однак уряд планує підвищити податок до 25%. Зміни плануються на 2023 рік. Варто зазначити, що таке суттєве підняття податку стане першим підвищенням для країни з 1970 року.

Короткий перебіг подій