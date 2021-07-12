Історична угода

Нині 132 країни підписали програму, котра схвалює податковий мінімум на рівні 15%. Канцлер казни Великої Британії Ріші Сунак вже назвав угоду історичною. У той самий час, його колега, міністр фінансів Франції Бруно Ле Майр зазначив, що повернення назад не буде, а компанії-гіганти тепер будуть сплачувати належну частку податків.

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Це податкова революція, що стається раз на століття,

– заявив Бруно Ле Майр.

За оцінкою Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), котра керує переговорами щодо податків, уряди щороку втрачають від 100 мільярдів доларів до 240 мільярдів доларів через недоотримання податків. Остаточну редакцію документа повинні схвалити лідери G20 на саміті організації, який пройде в Римі в жовтні цього року, як повідомляє видання Politico.

Чому вирішили ввести податковий мінімум

Через те, що у різних країнах відрізняється ставка податкового мінімуму для корпорацій, багато компаній воліє вести бізнес у тій країні, де податок буде найнижчий. Міністерка фінансів США Джанет Єллен вже охрестила це "30-річними перегонами на виживання". Тобто компанії можуть створити місцеві філії в країнах, що мають відносно низькі ставки корпоративного податку, і декларувати там свій прибуток. Така хитрість – цілком законна. Тож, корпорації сплачують лише місцеву ставку податку, навіть якщо прибуток в основному надходить від продажів, здійснених в інших місцях.

Виклик для економік різних країн зріс зі зростанням великих технологічних корпорацій, таких як Amazon і Facebook.

На що спрямоване введення податкового мінімуму

По-перше, введення 15% мінімуму буде спрямоване на те, щоб змусити компанії платити більше податків у країнах, де вони продають свою продукцію чи послуги, а не там, де вони в кінцевому підсумку декларують свій прибуток.

По-друге, глобальна мінімальна ставка податку допоможе уникнути того, щоб країни підривали економіку одна одної низькими ставками податків.

Загроза для економіки Ірландії Введення мінімальної ставки на рівні 15% несе чи малу подальшу загрозу для економіки Ірландії. Вся річ у тім, що у країні ця ставка знаходиться нині на рівні 12,5% й відповідно світові корпорації воліють вести бізнес тут. У Ірландії розташовані штаб-квартири таких компаній, як Google, Facebook, Tripadvisor, AirBnB та інші. Тож, після підняття податку, деякі компанії можуть перенести свої штаб-квартири, а це знизить надходження до бюджету країни. Надходження від корпоративних податків в Ірландії виросли з приблизно 4 мільярдів євро (3,5 мільярда фунтів стерлінгів) у 2013 році до приблизно 12 мільярдів євро (10,5 мільярда фунтів стерлінгів) у 2020 році. Як повідомляє видання BBC News, Ірландія серед тих країн, які ще не підписали угоду.

До теми Чи вплине податковий план Байдена на інвестиції США в Ірландію

Яка ставка на корпоративний податок у світі

У США, нині, ставка складає 21%, однак Джо Байден планує підняти її до 28%.

У Канаді ставка вона складає 26,5%.

У Німеччині – 30%.

У Великій Британії – 19%, однак уряд планує підвищити податок до 25%. Зміни плануються на 2023 рік. Варто зазначити, що таке суттєве підняття податку стане першим підвищенням для країни з 1970 року.

За даними Фонду оподаткування, середня ставка корпоративного податку у світі становить близько 24%. Європа має найнижчий регіональний показник – приблизно 20%.

Короткий перебіг подій