G20 погодять мінімальний податок для корпорацій: що це означає для світових компаній

Домовленість щодо введення глобального податку у розмірі 15% очікується на зустрічі міністрів фінансів та керівників центробанків G20 у липні поточного року. Про це повідомили країни G7 у спільному комюніке за підсумками саміту у Великій Британії.

Чому потрібен глобальний світовий податок

Під час саміту у Великій Британії, країни G7 розповіли про важливість податкової системи, що буде справедливою у всьому світі. Саме тому вони підтримують історичне зобов'язання, прийняте 5 червня.

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Ми продовжимо дискусію для досягнення консенсусу щодо глобальної угоди зі справедливого вирішення питання розподілу податкових прав та амбіційного глобального мінімального податку, що становить щонайменше 15% у кожній конкретній країні,

– йдеться у зверненні.

Також країни G7 висловили сподівання, щодо досягнення домовленості на липневій зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків G20. Завдяки цій домовленості буде зроблено значний крок на шляху до створення більш справедливої податкової системи, яка відповідатиме 21 століттю, вважають представники країн G7.

Ставка на корпоративний прибуток у світі

Зверніть увагу, що раніше міністерки фінансів США Джанет Єллен пропонувала встановити ставку на рівні 21%.

За даними Фонду оподаткування, середня ставка корпоративного податку у світі становить близько 24%. Європа має найнижчий регіональний показник – приблизно 20%.

Країною, де діє одна з найнижчих ставок на корпоративний податок, вважається Ірландія – 12,5%. У країні розташовані штаб-квартири таких світових техногігантів, як: Google, Facebook, Tripadvisor, AirBnB. У США, нині, ставка складає 21%, однак Джо Байден планує підняти її до 28%.

Разом з тим, наприклад, у Канаді ставка складає 26,5%, у Німеччині – 30%, у Великій Британії – 19%, однак уряд планує підвищити його до 25%, у найближчі роки. Детальніше про введення світового податкового мінімуму, читайте у нашому матеріалі.