Президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що країн Великої 20 продовжать мораторій на стягнення боргів та платежів на їх обслуговування до кінця 2021 року. Зокрема, цього найбільше чекають від США та Китаю.

Заморожування боргових виплат

Девід Малпасс, який закликав продовжити на один рік ініціативу щодо призупинення обслуговування боргу (DSSI), розповів журналістам, що скоріш за все країни Великої 20 погодиться продовжити угоду до кінця 2021 року.

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Продовження заморожування виплат за боргом до кінця року заощадить ще більше грошей, які країни можуть використовувати для боротьби із пандемією COVID-19 і підтримки своєї економіки,

– зауважив Малпасс.

Що відомо про країни Великої 20 Країни Великої 20 (G20) – це міжнародний форум, який об'єднує найбільші економіки світу. На його членів припадає понад 80% світового ВВП, 75% світової торгівлі та 60% населення планети, йдеться на офіційному сайті.

Члени G20: Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Японія, Індія, Індонезія, Італія, Мексика, Росія, Південна Африка, Саудівська Аравія, Південна Корея, Туреччина, Великобританія, США, Європейський Союз та Іспанія, як постійний гість.

Програма відтермінування для бідних країн

У Світовому банку впевнені, що якщо країни Великої 20 погодяться відтермінувати виплату боргів до кінця 2021 року, то скоріш за все таке продовження буде "останнім або остаточним" із запропонованих. У спільному документі Світовий банк та Міжнародний валютний фонд (МВФ) зауважили, що подібне рішення може спонукати країни перейти до більш "постійних рішень щодо їхніх боргових ситуацій".

У спільному документі установи відмітили й те, що продовження ініціативи припинення обслуговування боргу (DSSI) може відтермінувати "важкі, але необхідні рішення про реструктуризацію" для деяких країн.

Нагадаємо! Вперше подібна програма для бідних країн була реалізована торік у листопаді на фоні пандемії COVID-19. Тоді Велика 20 схвалили план продовження заморожування офіційних платежів з обслуговування зовнішнього боргу для найбідніших країн світу до середини 2021 року.

Допомога від МВФ

Міжнародний валютний фонд заявив, що він погодив виділення третього грантового траншу для своїх 28 найбідніших членів для покриття їх виплат на обслуговування боргу. З метою вивільнення коштів цих країн під боротьбу з COVID-19, 238 мільйонів доларів спрямують до 15 жовтня на відповідні виплати.

Списання боргів бідних країн

Світовий банк повідомив, що ініціатива країн Великої 20 з призупинення обслуговування боргу (DSSI) у 2020 році допомогла країнам відтермінувати виплати приблизно на 5,7 мільярда доларів. Відтермінування ще 7,3 мільярда доларів боргових платежів очікується до червня 2021 року. Загалом, близько 30 країн отримають полегшення обслуговування боргу.

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