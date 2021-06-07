Плани амбітні, передумов немає, – Фурса про зростання мінімальної зарплати

Уряд планує підвищити мінімальну зарплату в Україні. Експерти вважають, що влада має дуже амбітні плани.

Водночас передумов для такого зростання немає. Про це в ефірі повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Передумови для зростання мінімальної зарплати

За його словами, просто так за кілька років збільшити мінімальну зарплату вдвічі не можна. Адже в економіці за цей час не відбувається жодних особливих змін. Це означає просто популізм.

Плани більш ніж амбітні. А передумов в нас, щоб мінімальна зарплата збільшувалась такими темпами, немає взагалі,

– наголосив Фурса.

Він зауважив, для того, аби доходи зростали, повинні бути певні передумови, адже пенсії, мінімальні зарплати – це вже результат.

Спочатку, як розповів експерт, створюють умови, збільшують інвестиції. Вони дають можливість для зростання економіки. А вона дозволяє розподіляти більше грошей, зокрема збільшувати мінімальну зарплату.

Фурса розповів про зростання мінімальної зарплати в Україні: дивіться відео

"Не можна ставити віз поперед коня і збільшувати мінімальну зарплату, сподіваючись, що це призведе до зростання економіки, так це не працює", – відзначив інвестиційний банкір.

Мінімальна зарплата вплине на зростання цін і інфляцію

За словами Фурси, фактично мінімальна зарплата збільшиться. Її буде відчутно на зростанні цін. Також це пришвидшить інфляцію.

У світовій інфляції і так є певні кризові явища. А якщо ми додаємо туди ще "українського присмаку", то тільки прискоримо цей процес. Це дуже небезпечно,

– зауважив Фурса.

Попри це, він вважає, що Україна має перспективи. Адже починаючи від 2016 року, у державі постійно зростають доходи. "Якщо переглянути реальну динаміку реальних доходів, то ми значно випереджаємо за цією динамікою росіян", – додав експерт.

Мінімальна зарплата в Україні: коротко