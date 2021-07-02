Попри це, для відновлення співпраці з МВФ – нинішніх змін недостатньо. Про це в ефірі повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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За його словами, залишаються проблеми довкола реформи корпоративного управління і "Нафтогазу". Це перша проблема "відкату" реформи.

Фурса розповів про відновлення роботи України і МВФ

Також, як відзначив експерт, потрібно відновити роботу щодо Національного антикорупційного бюро розслідувань.

Виглядає так, що цього (2021 – 24 канал) року ми навряд чи отримаємо транш від МВФ. Влітку НАБУ не проголосує, а коли затягують до осені – почнеться питання бюджету,

– відзначив Фурса.

Проте Україна не залишиться без грошей від міжнародних партнерів. "Приблизно у серпні – вересні ми отримаємо від МВФ просто так 2,8 мільярда доларів. Ця сума розв'язує всі проблеми, які міг би мати бюджет цього року", – зауважив інвестиційний банкір.

Фурса розповів про співпрацю МВФ і України: дивіться відео

Співпраця України і МВФ: що відомо