Попри це, для відновлення співпраці з МВФ – нинішніх змін недостатньо. Про це в ефірі повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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За його словами, залишаються проблеми довкола реформи корпоративного управління і "Нафтогазу". Це перша проблема "відкату" реформи.
Фурса розповів про відновлення роботи України і МВФ
Також, як відзначив експерт, потрібно відновити роботу щодо Національного антикорупційного бюро розслідувань.
Виглядає так, що цього (2021 – 24 канал) року ми навряд чи отримаємо транш від МВФ. Влітку НАБУ не проголосує, а коли затягують до осені – почнеться питання бюджету,
– відзначив Фурса.
Проте Україна не залишиться без грошей від міжнародних партнерів. "Приблизно у серпні – вересні ми отримаємо від МВФ просто так 2,8 мільярда доларів. Ця сума розв'язує всі проблеми, які міг би мати бюджет цього року", – зауважив інвестиційний банкір.
Фурса розповів про співпрацю МВФ і України: дивіться відео
Співпраця України і МВФ: що відомо
- Україна потрапила у 18-місячну кредитну програму stand-by від МВФ.
- Попри це, отримала держава лише третину анонсованих грошей через сповільнення реформ.
- За словами експертів, без грошей західних партнерів українській економіці буде сутужно. Тим паче, що обіцяні транші вже двічі відтерміновували. Спочатку перенесли з весни на початок літа, тепер на осінь.