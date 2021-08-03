Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банків Сергій Фурса. МВФ розділить між усіма своїми акціонерами 650 мільярдів доларів. Українська квота становить якраз 2,7 мільярда доларів.

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"Українці змін не відчують, але для того, щоб вони їх не відчули, потрібні ці гроші", – зауважив Фурса.

Грошовий подарунок від МВФ стане свого роду "парасолькою", яка захистить Україну від фінансових проблем. Мовиться насамперед про відсутність додаткового тиску на курс гривні, дефолту та нормальне функціонування держбюджету.

Подарунок Україні МВФ робить вдруге

За словами інвестиційного банкіра, це другий випадок в історії України, коли вона отримала гроші від МВФ просто так. Вперше така ситуація відбулася 2009 року, після світової фінансової кризи. Тоді Україні дали майже 1 мільярд доларів.

Зараз криза більша, МВФ вирішив імітувати більше грошей і українська квота – 2,7 мільярда доларів,

– зазначив Фурса.

На що Україна витратить гроші від МВФ

Україна нечасто отримує гроші в подарунок, зазвичай позичає. Втім усі надходження ззовні скеровують, зазвичай, на фінансування дефіциту бюджету або на погашення зовнішнього боргу.

"Українські видатки більші, ніж доходи. Цю різницю треба покривати і це роблять коштом запозичень", – пояснив Фурса.

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Інвестиційний банкір зазначив, що ймовірно Україна використає більшість отриманих коштів саме на погашення боргів. Вересень завжди є піковим місяцем по навантаженню зовнішнього боргу. Отримана сума якраз дорівнює сумі, яку потрібно погасити.

"Замість того, щоб позичати гроші й збільшувати свій державний борг у вересні, ми просто так отримали гроші від МВФ і їх не потрібно буде повертати", – резюмував Фурса.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів про 2,7 мільярда доларів від МВФ: дивіться відео