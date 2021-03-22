Немає грошей, – Фурса розкритикував ідею Зеленського про заробіток з надр для дітей

Володимир Зеленський хоче ввести механізм, за яким українські діти отримуватимуть гроші від користування та видобутку надр до свого 18-річчя. Але в Україні наразі немає грошей, щоб фінансувати цю ідею.

Про це у програмі "Між іншим" розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. І додав, що така пропозиція є абсолютним популізмом.

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Немає грошей додаткових, щоб створювати якісь суперфонди. Це просто неможливо,

– наголосив він.

За словами економіста, цей механізм можна втілити, коли "маленька держава сидить на великій дірці, де дуже багато газу". Відтак є надлишок ресурсів, які можна розподіляти, а потім давати частину з них населенню.

Однак в Україні зовсім немає такої кількості цих ресурсів.

"Коли правильно розбудовуються всі ці родовища, все "капає" в бюджет, а звідти – на витрати: пенсії, дороги і так далі"", – зазначив Сергій Фурса.

І підсумував, що ця ідея є цілковитим безглуздям і популізмом.

19 березня заявив

Жоден банк не давав би кредити під родовища в Україні, – Фурса

Володимир Зеленськийпро ідею створення економічного паспорта. Мовиться про те, що всі народжені в Україні діти отримуватимуть гроші від користування та видобутку надр України до повноліття.І вже після здобуття повноліття вони зможуть використати їх на здобуття вищої освіти.

Інвестиційний банкір також підтримав рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо перевірки всіх українських надр. 19 березня Олексій Данілов повідомив, що влада має намір перевірити, кому належать національні надра і як ці люди отримали ліцензії на право ними користуватись.

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Він пригадав, що останнє засідання РНБО стосувалося саме великого переліку ліцензій на родовища. Вони були мертві і не розроблялися, адже в них був занадто "кривавий слід".

І пояснив, аби розробляти ці родовища, потрібно:

інвестиції;

залучення західних технологій;

брати кредити від західних чи українських банків.

Жоден банк не давав би кредити під ці родовища, ніякий іноземний інвестор не зайшов би туди через занадто "криваву історію". Ніхто б не став гратися в ці ігри,

– підсумував Сергій Фурса.