Володимир Зеленський хоче ввести механізм, за яким українські діти отримуватимуть гроші від користування та видобутку надр до свого 18-річчя. Але в Україні наразі немає грошей, щоб фінансувати цю ідею.

Про це у програмі "Між іншим" розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. І додав, що така пропозиція є абсолютним популізмом.

До теми Зеленський пообіцяв заробіток з надр для всіх українських дітей

Немає грошей додаткових, щоб створювати якісь суперфонди. Це просто неможливо,

– наголосив він.

За словами економіста, цей механізм можна втілити, коли "маленька держава сидить на великій дірці, де дуже багато газу". Відтак є надлишок ресурсів, які можна розподіляти, а потім давати частину з них населенню.

Однак в Україні зовсім немає такої кількості цих ресурсів.

"Коли правильно розбудовуються всі ці родовища, все "капає" в бюджет, а звідти – на витрати: пенсії, дороги і так далі"", – зазначив Сергій Фурса.

І підсумував, що ця ідея є цілковитим безглуздям і популізмом.

Довідка. Володимир Зеленський 19 березня заявив про ідею створення економічного паспорта. Мовиться про те, що всі народжені в Україні діти отримуватимуть гроші від користування та видобутку надр України до повноліття. Протягом дитинства ця сума буде накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку у банку. І вже після здобуття повноліття вони зможуть використати їх на здобуття вищої освіти.

Жоден банк не давав би кредити під родовища в Україні, – Фурса

Інвестиційний банкір також підтримав рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо перевірки всіх українських надр. 19 березня Олексій Данілов повідомив, що влада має намір перевірити, кому належать національні надра і як ці люди отримали ліцензії на право ними користуватись.

Цікаво РНБО кинула виклик олігархам: кому належать українські надра

Він пригадав, що останнє засідання РНБО стосувалося саме великого переліку ліцензій на родовища. Вони були мертві і не розроблялися, адже в них був занадто "кривавий слід".

І пояснив, аби розробляти ці родовища, потрібно:

інвестиції;

залучення західних технологій;

брати кредити від західних чи українських банків.

Жоден банк не давав би кредити під ці родовища, ніякий іноземний інвестор не зайшов би туди через занадто "криваву історію". Ніхто б не став гратися в ці ігри,

– підсумував Сергій Фурса.