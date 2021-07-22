Для США відносини з Німеччиною важливіші, ніж зупинка "Північного потоку-2", – Фурса
Джерело:24 канал
Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена перенесли. Водночас навіть вона може не розв'язати питання "Північного потоку-2".
Проте позиції України та адміністрації президента США щодо російського газону схожі. Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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Сполучені Штати Америки довго протидіяли "Північному потоку-2" виходячи зі своїх економічних інтересів. За словами Сергія Фурси, вони бажають бути постачальниками газу в Європу.
Проте для США взаємовідносини з Німеччиною більш важливі, ніж зупинка "Північного потоку-2". І Зеленський не зможе на це вплинути, навіть якби він хотів,
– вважає інвестиційний банкір.
Вплив України на питання "Північного потоку-2"
Україна може демонструвати неухильну прихильність спільним цінностям НАТО, США та Німеччини, що стосується реформ зокрема. Тобто наразі реформи є так званим засобом впливу.
"Якщо ми будемо "чемпіонами з реформ", то далі американцям буде важко відмовляти нам в чомусь, ми будемо апелювати до громадської думки та конгресменів. Поки у нас нема можливостей спекулювати на цій темі", – сказав Сергій Фурса.
Фурса про заяви довкола "Північного потоку-2": дивіться відео 24 каналу
Що відомо про угоду США та Німеччини
- В угоді щодо "Північного потоку-2", яку США та Німеччина мають намір укласти, Україні начебто запропонують компенсацію.
- Водночас в уряді Німеччини зазначили, що не хочуть, щоб українці залишились без доходів до держбюджету через трубопровід Росії.
- На зустрічі 12 липня Володимир Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель. Тоді канцлерка Німеччини запевнила, що навіть якщо будівництво газопроводу завершать – Україна залишається транзитною країною для газу.
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