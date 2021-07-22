Проте позиції України та адміністрації президента США щодо російського газону схожі. Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Сполучені Штати Америки довго протидіяли "Північному потоку-2" виходячи зі своїх економічних інтересів. За словами Сергія Фурси, вони бажають бути постачальниками газу в Європу.

Проте для США взаємовідносини з Німеччиною більш важливі, ніж зупинка "Північного потоку-2". І Зеленський не зможе на це вплинути, навіть якби він хотів,

– вважає інвестиційний банкір.

Довідка. Сполучені Штати та Німеччина мають намір укласти угоду щодо газогону "Північного потоку-2".

Вплив України на питання "Північного потоку-2"

Україна може демонструвати неухильну прихильність спільним цінностям НАТО, США та Німеччини, що стосується реформ зокрема. Тобто наразі реформи є так званим засобом впливу.

"Якщо ми будемо "чемпіонами з реформ", то далі американцям буде важко відмовляти нам в чомусь, ми будемо апелювати до громадської думки та конгресменів. Поки у нас нема можливостей спекулювати на цій темі", – сказав Сергій Фурса.

Фурса про заяви довкола "Північного потоку-2": дивіться відео 24 каналу

Що відомо про угоду США та Німеччини