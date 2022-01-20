Росіянам заборонять користуватися криптовалютами

Піти на такий крок банк переконала ФСБ. Про це американське видання повідомило з посиланням на власні джерела.

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ФСБ лобіювала цю заборону, оскільки платежі в криптовалютах важко відстежувати. Росіяни все частіше використовують їх для пожертвувань на користь так званих "небажаних організацій".

Зауважимо, центральний банк та ФСБ не прокоментували журналістам цю інформацію.

Фінансування опозиції – незначна частина "пирога", який оцінюють у 7 трильйонів рублів. Проте ФСБ стурбована наростальним масштабом цієї проблеми,

– наголосило видання.

Як у Росії функціонують криптовалюти

Згідно з законами Росії, купувати криптовалюту на закордонних ринках ні фізичним, ні юридичним особам не заборонено. Однак росіяни не можуть користуватися нею, як засобом платежу всередині країни. Тому криптовалюту можна купувати у 2 випадках:

коли фізичні особи, які використовуючи рахунок у російському банку, купують криптовалюту безпосередньо через криптобіржі, що працюють за кордоном, криптообмінники чи онлайн-гаманці;

коли російські фінансові компанії пропонують інвесторам купити фінансові продукти, де базовим активом є криптовалюти.

Зверніть увагу! Центральний банк Росії вже тривалий час виступає за заборону криптовалют. У грудні глава банку Ельвіра Набіулліна заявила, що скептично ставиться до криптовалют. Мовляв, їх часто використовують для нелегальних операції кримінального характеру. Тому російській фінансовій інфраструктурі буцімто краще не користуватися криптовалютою.

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