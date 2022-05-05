Франція збільшить загальну допомогу Україні до 2 мільярдів доларів

Франція виділить додаткові 300 мільйонів доларів Україні. Таким чином загальна допомога вже сягнула 2 мільярдів доларів.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у відеозверненні до міжнародної донорської конференції у Варшаві. Він наголосив, що Україні необхідна подальша підтримка.

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Гуманітарні потреби населення й економічна ситуація в країні вимагають нових зусиль із боку міжнародної спільноти, які задовольнять потреби, пов'язані з руйнуванням громадянської інфраструктури,

– сказав Макрон.

Що відомо про донорську конференцію

Ініціатором конференції став президент Володимир Зеленський.

Вона має на меті допомогти Україні подолати економічні та гуманітарні наслідки війни Росії проти України.

Конференцію приймають Польща та Швеція у співпраці з головами Європейської комісії та Європейської ради.

В рамках конференції країни-донорки зібрали вже 6,5 мільярда доларів.

На конференції виступив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що необхідно надати Україні статус кандидата ЄС за спеціальною спрощеною процедурою під час війни.

Президент додав, що це стане потужною відповіддю Росії, для якої війна в Україні планувалася як прелюдія до удару по всій Європі. Також Зеленський наголосив, що ця конференція є доказом того, що Україна, Європа та весь вільний світ зараз на шляху до спільної перемоги.

Детальніше – виступ Зеленського перед донорами: дивіться відео