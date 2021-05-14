Франція є справжнім союзником України, – Ле Мер про підписані угоди

14 травня 2021 , 12:21
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Джерело:

24 канал

Міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер вважає, що його країна є економічним партнером та справжнім нашим союзником. За словами політика, Франція прагне розвивати зв'язки з Україною.

Економічне партнерство 

Французький посадовець прибув до України, щоб підписати 13 травня 2021 року чотири стратегічні міжурядові угоди

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Сьогодні – важливий день для наших двох країн: ми щойно підписали 4 міжурядові угоди на загальну суму 1,3 мільярда євро. Всі ці 4 проєкти отримають потужну фінансову підтримку від Французької держави,
– розповів Ле Мер.

Після підписання угод Ле Мер відзначив, що Україна та Франція мають чи мало спільного між собою, зокрема:

  • В обох країнах важливою частиною економіки є сільське господарство.
  • Також Франція, як і Україна – потужна індустріальна держава.
  • Обидві країни дбають про свою енергонезалежність, зокрема, завдяки атомній енергетиці.

Франція є дійсним економічним партнером та справжнім союзником України. Ми хочемо розвивати наші зв’язки,
– наголосив Ле Мер.

Укладені угоди між Україною та Францією передбачають реалізацію таких проєктів:

  • постачання 130 електровозів компанією "Альстом" на суму до 900 мільйонів євро;
  • постачання 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до 300 мільйонів євро;
  • покращення водопостачання в Луганській області та покращення якості питної води в Києві на суму до 70 мільйонів євро.

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Що відомо про Брюно Ле Мера

Брюно Ле Мар – нинішній міністр економіки, фінансів і відновлення Франції.
У 2006 році став керівником апарату прем'єр-міністра Домініка де Вельпена. Протягом трьох років обіймав посаду Державного секретаря Європейських справ в уряді Франсуа Фійона. У 2012 році був повторно обраний депутатом та безуспішно балотувався на пост очільника Союзу за народний рух Європи проти Ніколя Саркозі. Також був кандидатом в Президенти Франції від Республіканців у 2016 році.

Дані з Вікіпедії

Автор: Дар'я Вереньова