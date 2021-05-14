Франція є справжнім союзником України, – Ле Мер про підписані угоди

Міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер вважає, що його країна є економічним партнером та справжнім нашим союзником. За словами політика, Франція прагне розвивати зв'язки з Україною.

Економічне партнерство

Французький посадовець прибув до України, щоб підписати 13 травня 2021 року чотири стратегічні міжурядові угоди.

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Сьогодні – важливий день для наших двох країн: ми щойно підписали 4 міжурядові угоди на загальну суму 1,3 мільярда євро. Всі ці 4 проєкти отримають потужну фінансову підтримку від Французької держави,

– розповів Ле Мер.

Після підписання угод Ле Мер відзначив, що Україна та Франція мають чи мало спільного між собою, зокрема:

В обох країнах важливою частиною економіки є сільське господарство.

Також Франція, як і Україна – потужна індустріальна держава.

Обидві країни дбають про свою енергонезалежність, зокрема, завдяки атомній енергетиці.

Франція є дійсним економічним партнером та справжнім союзником України. Ми хочемо розвивати наші зв’язки,

– наголосив Ле Мер.

Укладені угоди між Україною та Францією передбачають реалізацію таких проєктів:

постачання 130 електровозів компанією "Альстом" на суму до 900 мільйонів євро;

постачання 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до 300 мільйонів євро;

покращення водопостачання в Луганській області та покращення якості питної води в Києві на суму до 70 мільйонів євро.

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