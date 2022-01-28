Рекордне зростання ВВП Франції

Згідно з попередніми оцінками Національного інституту статистики та економічних досліджень Insee, ВВП Франції зріс на 7% впродовж 2021 року. Втративши вперше з часів другої світової війни 8% ВВП у 2020 році, економічне зростання Франції відновилося чудовим чином у 2021 році, підкреслила газета Le Figaro.

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ВВП зросло краще за прогноз Цікаво, що аналітики в середньому прогнозували зростання ВВП на 0,5%, повідомляє Trading Economics. Однак за результатами останнього кварталі 2021 року ВВП зросло на 0,7% проти попередніх трьох, згідно з даними Insee.

У грудні минулого року Insee прогнозував зростання економіки за результатами 2021 року на рівні 6,7%. Це також приблизно відповідало прогнозу Банку Франції у 6,25% та підтверджувало здатність французької економіки повернутися до кінця 2021 року, тобто до рівня економічної активності, який був до пандемії.

Варто зауважити, що уряд не переглядав свій власний прогноз стосовно рівня ВВП у 6,25%, однак міністр економіки та фінансів Брюно Ле Мер припускав, що ця цифра може бути перевищена.

Зверніть увагу! Попри рекордне зростання рівня ВВП, Франція витратила минулого року понад 60 мільярдів євро, що призвело до дефіциту державного бюджету у близько 7% та державного боргу у розмірі близько 113%.