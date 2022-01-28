Рекордне зростання ВВП Франції
Згідно з попередніми оцінками Національного інституту статистики та економічних досліджень Insee, ВВП Франції зріс на 7% впродовж 2021 року. Втративши вперше з часів другої світової війни 8% ВВП у 2020 році, економічне зростання Франції відновилося чудовим чином у 2021 році, підкреслила газета Le Figaro.
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У грудні минулого року Insee прогнозував зростання економіки за результатами 2021 року на рівні 6,7%. Це також приблизно відповідало прогнозу Банку Франції у 6,25% та підтверджувало здатність французької економіки повернутися до кінця 2021 року, тобто до рівня економічної активності, який був до пандемії.
Варто зауважити, що уряд не переглядав свій власний прогноз стосовно рівня ВВП у 6,25%, однак міністр економіки та фінансів Брюно Ле Мер припускав, що ця цифра може бути перевищена.