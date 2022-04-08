Франція готова заборонити імпорт російської нафти

Нові злочини Росії проти України змушують Європу переглядати своє ставлення до економічних відносин з країною-агресоркою. Нафтове ембарго з кожним днем стає реальнішим.

Так, Франція готова "йти далі" і заборонити імпорт російської нафти. Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

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Реакція Франції на обстріл Краматорська

Ле Мер назвав обстріл залізничного вокзалу у Краматорську "різаниною" та закликав притягнути до відповідальності всіх винних за ці злочини. Зазначимо, що в результаті ракетного удару загинули щонайменше 50 людей, серед них 5 дітей. Також десятки людей мають серйозні травми.

У Франції вважають, що заборона на нафту "змінить гру". Але, як наголосив Ле Мер, для введення суворіших санкцій щодо енергетики потрібна єдність у Європі.

Що стосується Франції, ми готові піти далі і прийняти рішення про заборону на нафту. І я глибоко переконаний, що наступні кроки і наступні обговорення будуть зосереджені саме на питанні заборони російської нафти,

– сказав він.

Міністр наголосив, що нинішні санкції ЄС проти Росії є дуже ефективними та найсерйознішими за всю історію ЄС.

Чи залежна Франція від російської нафти

За даними Міжнародного енергетичного агенства, у листопаді 2021 року Франція імпортувала 233 тисячі барелів російської нафти на добу. Це склало 13% всього нафтового імпорту країни, тож Франція може дозволити собі відмовитися від російської нафти.

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