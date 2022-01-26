ФОПам можуть у 10 разів зменшити штрафи за відсутність касових апаратів

Верховна Рада має намір зменшити штрафи для ФОПів за відсутність касових апаратів. Вони діятимуть до кінця 2022 року. Відповідний законопроєкт подадуть до парламенту 26 січня.

Заяву про зміни до законодавства щодо відтермінування штрафів зробив 26 січня спікер Ради Руслан Стефанчук. Це сталося після наради з лідерами фракцій.

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Наразі ФОПів не штрафуватимуть через касові апарати

Стефанчук зазначив, що законопроєкт, який дасть змогу відтермінувати накладення штрафів, запропонував голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Буде поданий відповідний законопроєкт, по якому до кінця цього року не будуть сплачувати штрафи особи, які не встановили РРО за умови, що вони встановлять,

– заявив глава парламенту.

Стефанчук уточнив, що ФОПів не штрафуватимуть за це до кінця 2022 року.

Уточнення Гетманцева

Водночас сам Гетманцев у мережі звернув увагу, що у тих декількох тисяч ФОПів, які ще не встановили касові апарати, є небагато часу – до лютого, аби таки встановити РРО. Нардеп також наголосив: хто й до того часу не встигне – нестиме відповідальність.

Крім того, у кулуарах парламенту депутат сказав журналістам, що насправді штрафи не скасують повністю, а зменшать у 10 разів – для тих, хто таки встановить касовий апарат. Хто його не матиме, платитиме 100% визначеної законом суми.

Протести ФОПів під Радою: що відомо

Під Верховною Радою 26 січня другий день поспіль продовжується акція ФОПів. Вони вимагають скасувати обов'язок встановлювати касові апарати.

Під час акції 25 січня підприємці намагалися штурмом взяти будівлю парламенту, через що трапилися сутички. У них постраждала 21 людина. У результаті правоохоронці розпочали 2 кримінальні справи.

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Відповідно до законодавства, ФОПи 2 – 4 групи зобов'язані використовувати РРО або програмні касові апарати.