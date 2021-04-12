Формування цифрової держави: ФОПи зможуть сплачувати податки через Дію

ФОПи матимуть змогу сплатити податки та подати декларацію через додаток Дія. Це буде можливо через появу у застосунку нової послуги для українських підприємців.

Це – продовження формування цифрової держави. Таку заяву зробив на онлайн-брифінгу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Нові можливості для формування цифрової держави

За його словами, наразі майже половина усіх зареєстрованих ФОПів – онлайн. Відтепер вони матимуть змогу сплатити податки та подати декларацію через Дію.

Це відкриває нові можливості для цифровізації послуг, які пов'язані з бізнесом,

– наголоси Федеров.

Він зауважив, що наступним кроком буде запуск електронного підпису в Дії. Його презентують на саміті, який відбудеться вже незабаром.

Податкова служба – надійний партнер

"В нас є надійний та ефективний партнер – це Податкова служба. Ми маємо спільні проєкти, які реалізували разом. Наступний проєкт – це сплата податків для ФОПів, які перебувають на спрощеній системі та подача декларацій в додатку", – розповів міністр.

Він зауважив, що спільно знайшли оптимальний підхід, як це робити в "кілька кліків", щоб кожен підприємець не забував про сплату податків. Тому ФОП отримуватиме сповіщення, в якому мовитиметься про терміни сплати.

Ще одна особливість – не потрібно буде заповнювати ту інформацію, яка і так є у реєстрах. Водночас залишається можливість сплачувати і в самій Податковій, як було і до цього.