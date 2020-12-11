Український бізнес і наймані працівники зможуть отримати по 8000 гривень допомоги від держави. Це можна буде зробити через додаток "Дія" з 14 по 21 грудня.

Одноразова допомога буде виплачуватися ФОПам і найманим працівникам. Про це повідомили на сайті Міністерства цифрової трансформації.

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11 грудня стартує бета-тестування цієї послуги в додатку "Дія". А вже 14 грудня функція буде доступна для користувачів додатку. Крім того, оформити допомогу можна буде на єдиному порталі державних послуг "Дія".

Як отримати допомогу через додаток "Дія"

Щоб оформити допомогу через додаток, треба зайти у розділ "Послуги" і заповнити заяву.

Гроші будуть зараховані на особистий гривневий рахунок до 31 грудня 2020 року.

Для цього потрібно вказати IBAN свого особистого гривневого рахунку.

Допомогу можуть отримати наймані працівники за кількох умов:

основний КВЕД відноситься до тих, які постраждали від карантину;

організація нарахувала ЄСВ за третій квартал 2020 року;

середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 000 гривень на місяць за третій квартал;

найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.

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Раніше набули чинності зміни до державного бюджету на 2020 рік, які спрямовані на підтримку бізнесу на час карантину. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що виплати бізнесу планується провести до кінця 2020 року.

Зверніть увагу! Локдаун в Україні запровадять з 8 січня 2021 року. Однак якщо ситуація з коронавірусом стрімко погіршуватиметься, посилити карантин можуть невідкладно. Детальніше читайте тут.