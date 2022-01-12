ФОПи зареєстрували понад 200 тисяч касових апаратів, – Гетманцев

В Україні успішно триває процес фіскалізації. Вона є одним із елементів детінізації економіки держави.

Про це у середу, 12 січня на своїй сторінці в соціальних мережах повідомив очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Вже понад 200 000 РРО/ПРРО зареєстровано фізичними особами-підприємцями,

– зазначив народний депутат.

Він подякував платникам податків за виявлення громадянської свідомості та розуміння того, що РРО – це просто та доступно. Водночас Данило Гетманцев нагадав, що "фіскалізація – це не про податки та штрафи, це, в першу чергу, про прозорість і цивілізовані правила ведення бізнесу".

Запровадження касових апаратів: що відомо

У вересні 2019 року Рада схвалила закон про внесення змін про застосування касових апаратів.

Це означає, що підприємства, які пов'язані з торгівлею, громадським харчуванням або наданням послуг повинні мати фізичний або електронний касовий апарат.

З 1 серпня в Україні ввели можливість використання програмних розрахунково-касових апаратів.

Чому підприємці не підтримують касові апарати: дивіться відео

З 1 січня 2022 року для більшості платників єдиного податку другої-четвертої груп застосування РРО/ПРРО стало обов’язковим. Кабмін дозволив не використовувати касові апарати продавцям у сільській місцевості



Текст публікації Данила Гетманцева:

В Україні успішно триває процес фіскалізації, яка є одним із елементів детінізації економіки нашої держави.

Вже більше 200 000 РРО/ПРРО зареєстровано фізичними особами-підприємцями.

Дякую платникам податків за виявлення громадянської свідомості та розуміння того, що РРО – це просто та доступно. Хочу нагадати, що фіскалізація – це не про податки і штрафи, це, в першу чергу, про прозорість і цивілізовані правила ведення бізнесу.