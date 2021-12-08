ФОПи, яким не виплатили карантинні 8 тисяч навесні, отримають гроші в грудні

8 грудня 2021 , 14:37
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Джерело:

Мінсоцполітики

ФОПи та наймані співробітники, які не отримали 8 тисяч гривень через помилку в реквізитах, зможуть звернутись за грошима ще раз. Це можна зробити до 15 грудня.

Інформація про необхідність уточнення реквізитів банківського рахунку надійде від Мінцифри на порталі або в застосунку Дія.

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Коли ФОПи отримають відповідне повідомлення, зможуть до 15 грудня подати в Дії правильні реквізити. 

Відповідно до рішення уряду,  перерахування компенсації проводитиме АТ "Ощадбанк" на рахунок, який буде вказаний у повідомленні.

Що відомо про виплати ФОПам

  • У березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень. Повторні виплати запровадили після доручення Володимира Зеленського. Відповідний закон набув чинності 9 квітня.
  • Допомогу могли отримати ФОПи та наймані працівники з червоних зон, які постраждали через жорсткий карантин,
  • Заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. Виплати завершили у червні.
  • Загалом гроші отримали 337 946 осіб. Натомість близько 2 тисяч осіб не змогли отримати виплати, а восени програма не працювала.
Зверніть увагу! Схожа програма виплат діяла в Україні і в грудні 2020 року. Тоді по 8 тисяч гривень могли отримати підприємці, які були змушені зупинити роботу під час карантину. Також ФОПам виплачували гроші за збереження робочих місць.
Автор: Ольга Музика