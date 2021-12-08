Інформація про необхідність уточнення реквізитів банківського рахунку надійде від Мінцифри на порталі або в застосунку Дія.

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Коли ФОПи отримають відповідне повідомлення, зможуть до 15 грудня подати в Дії правильні реквізити.