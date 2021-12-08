Інформація про необхідність уточнення реквізитів банківського рахунку надійде від Мінцифри на порталі або в застосунку Дія.
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Коли ФОПи отримають відповідне повідомлення, зможуть до 15 грудня подати в Дії правильні реквізити.
Відповідно до рішення уряду, перерахування компенсації проводитиме АТ "Ощадбанк" на рахунок, який буде вказаний у повідомленні.
Що відомо про виплати ФОПам
- У березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень. Повторні виплати запровадили після доручення Володимира Зеленського. Відповідний закон набув чинності 9 квітня.
- Допомогу могли отримати ФОПи та наймані працівники з червоних зон, які постраждали через жорсткий карантин,
- Заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. Виплати завершили у червні.
- Загалом гроші отримали 337 946 осіб. Натомість близько 2 тисяч осіб не змогли отримати виплати, а восени програма не працювала.